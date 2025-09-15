Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων καταγγέλλουν κενά στην δικογραφία των 60.000 σελίδων

κοινωνία

Τέμπη

Συμπληρωματική ανάκριση για την πυρασφάλεια ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με υπόμνημά τους στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας.

Υπέβαλαν το υπόμνημα με αφορμή το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βιντεοληπτικό υλικό που, όπως ισχυρίζονται, δεν παραδόθηκε ποτέ στον ανακριτή, από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Στην κόρη μου το έχω ορκιστεί. Όσο ζω όσο αναπνέω, θα είμαι δίπλα της νοερά. Έχω ιερή υποχρέωση», δήλωσε η Φωτεινή Κοκκάλα, μητέρα 20χρονου θύματος.

«Τι να πω; Ότι ο ανακριτής δεν έχει καλέσει και έκλεισε την ανάκριση, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων;», διερωτήθηκε η Ελένη Βασάρα, μητέρα 23χρονου θύματος.

Οι γονείς καταγγέλλουν κενά και παραλείψεις στη δικογραφία, ενώ διαμαρτύρονται και για τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος, δεν δέχθηκε στο γραφείο του, αντιπροσωπεία συγγενών θυμάτων.

«Αρνείται να δεχτεί ακόμη και αντιπροσωπεία δύο μητέρων. Γιατί; Γιατί αρνείται να ακούσει τους χαροκαμένους γονείς;», τόνισε η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα 22χρονου θύματος.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας που παρέλαβε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, συνέταξε και απέστειλε την πρότασή του 996 σελίδων στην Πρόεδρο Εφετών και στους διαδίκους. Σημειώνεται ότι το enikos.gr δημοσίευσε ρεπορτάζ σχετικά με την πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για την παραπομπή 36 κατηγορουμένων.

«Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εντός 6 ημερών συντάχθηκε πρόταση από τον κύριο Εισαγγελία Εφετών για μια δικογραφία άνω τον 60-70.000 σελίδων», δήλωσε ο δικηγόρος και συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, Αντώνης Ψαρόπουλος.

«Μέσα σε  επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, ο εισαγγελέας μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων […]  και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων! Μέσα σε 7 μέρες! […] Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο!  Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα», ανέφερε σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

«Μας κοινοποιήθηκε άρον των άρον θα έλεγα, η πρόταση της Εισαγγελίας. Μέσα σε αυτήν τη γρήγορη ανάγνωση, δεν υπάρχει έκρηξη, δεν υπάρχουν κακουργηματικές ανθρωποκτονίες για την Hellenic Train», είπε η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

Συνολικά 36 είναι οι κατηγορούμενοι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Στις 60.000 σελίδες της δικογραφίας περιλαμβάνονται οι καταθέσεις περίπου 150 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 28 είναι από επιβάτες, αυτόπτες μάρτυρες.

