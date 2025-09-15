MARSEAUX: Θα υποδυθεί την κόρη των Μουτσινά- Σολωμού στην «Οικογένεια Άνταμς» στο θέατρο Βέμπο

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

MARSEAUX: Θα υποδυθεί την κόρη των Μουτσινά- Σολωμού στην «Οικογένεια Άνταμς» στο θέατρο Βέμπο

Η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Άνταμς», ετοιμάζει τις βαλίτσες της και επιστρέφει στο Θέατρο Βέμποαπό τις 22 Ιανουαρίου 2026 και  για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων! 

Η ιστορία της Οικογένειας Άνταμς, ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938!

Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999)

Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993). Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά WEDNESDAY (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022,  η οποία  προβάλλεται μέχρι  και σήμερα (β’ κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα!

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και… μουσικοχορευτικές ανησυχίες!! Έτσι, αποφάσισε να γίνει και Μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End  του Λονδίνου, και στις περισσότερες  πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο  θέατρο ΒΕΜΠΟ, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές  σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά… στο σπίτι του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών  πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις!!

Η WEDNESDAY, η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι.

Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι… Τα δυο παιδιά, αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους… Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday και το αγόρι της μιας και αυτό το βράδυ, τίποτα δεν θα είναι φυσιολογικό…!!

Τι θα συμβεί με τις δυο οικογένειες; 

Τι είναι φυσιολογικό αλήθεια και τι όχι; 

Θα καταφέρει τελικά να κερδίσει η αγάπη;

Αν είσαι Άνταμς, όλα μπορούν να συμβούν…!

Κείμενο: Marshall Brickman & Rick Elice

Μουσική – στίχοι: Andrew Lippa  

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου-στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

 Πρωταγωνιστούν

 Gomez Άνταμς:                      ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ

 Morticia Άνταμς:                     ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

 Alice Beineke:                        ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ

 Mal Beineke:                          ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Lucas Beineke:                ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ

Και στο ρόλο της WEDNESDAY η MARSEAUX

Μαζί τους πολυμελής θίασος ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτών και ζωντανή ορχήστρα!

