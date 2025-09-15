Καθρέφτες που λάμπουν από καθαριότητα: 4 κόλπα με υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα σας

Σταματίνα Στίνη

timeout

Καθρέφτες που λάμπουν από καθαριότητα: 4 κόλπα με υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα σας
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Οι καθρέφτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σπιτιού, όμως συχνά ο καθαρισμός τους παραμελείται. Με την αύξηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο για «DIY καθαρισμό», ο Alex Woods, ειδικός καθαρισμού στην εταιρεία Victorian Plumbing μοιράζεται ορισμένα έξυπνα κόλπα για να καθαρίσετε τους καθρέφτες σας, χρησιμοποιώντας απλά υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα σας.

Καθρέφτες μπάνιου: Τα 2 κοινά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε για να μην θαμπώνουν, σύμφωνα με ειδικό – Η σωστή μέθοδος καθαρισμού

4 κόλπα καθαρισμού για καθαρούς καθρέφτες με υλικά από την κουζίνα σας

  • Μαύρο τσάι
  • Μπαγιάτικο ψωμί
  • Ωμή πατάτα
  • Λεμόνι

Μαύρο τσάι

Το μαύρο τσάι περιέχει τανίνες που λειτουργούν ως ήπιο καθαριστικό. Απομακρύνει αποτελεσματικά το λίπος, τις μουτζούρες και τα δακτυλικά αποτυπώματα, αφήνοντας τον καθρέφτη καθαρό και λαμπερό, χωρίς ραβδώσεις.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Αφαιρέστε εύκολα τις γρατζουνιές από τους καθρέφτες χρησιμοποιώντας ένα υλικό που υπάρχει στο σπίτι σας
  1. Βυθίστε ένα φακελάκι τσαγιού σε ζεστό νερό, αφήστε το να κρυώσει και βουτήξτε ένα μαλακό πανί.
  2. Σκουπίστε τον καθρέφτη για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.
  3. Στη συνέχεια στεγνώστε με ένα πανί μικροϊνών ή χαρτί κουζίνας για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.

Μπαγιάτικο ψωμί

Αν και ακούγεται περίεργο, το μπαγιάτικο ψωμί λειτουργεί σαν ένα φυσικό σφουγγάρι. Η ελαφρώς τραχιά του υφή μπορεί να απορροφήσει απαλά τη σκόνη, τη βρωμιά και τα δακτυλικά αποτυπώματα από τις ευαίσθητες γυάλινες επιφάνειες, χωρίς να τις γρατσουνίσει.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

  1. Πιέστε ένα κομμάτι μπαγιάτικο ψωμί απαλά πάνω στον καθρέφτη για να “σβήσετε” τα σημάδια.
  2. Ολοκληρώστε σκουπίζοντας με ένα στεγνό πανί για να αποκτήσετε μια λάμψη χωρίς ραβδώσεις.

Ωμή πατάτα

Το άμυλο της ωμής πατάτας λειτουργεί ως φυσικός καθαριστικός παράγοντας. Βοηθά να μαλακώσουν η βρωμιά και οι μουτζούρες, ενώ παράλληλα αφήνει ένα αόρατο στρώμα που εμποδίζει τον καθρέφτη να θολώνει, μετά από ένα ζεστό ντους.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

  1. Κόψτε μια πατάτα στη μέση και τρίψτε την κομμένη επιφάνεια απευθείας στον καθρέφτη.
  2. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

Λεμόνι

Το κιτρικό οξύ του λεμονιού είναι ένας εξαιρετικός καθαριστικός παράγοντας που διασπά τα λίπη και τις εναποθέσεις, αφήνοντας παράλληλα ένα ευχάριστο άρωμα.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

  1. Κόψτε ένα λεμόνι στη μέση και τρίψτε την κομμένη πλευρά απευθείας στον καθρέφτη.
  2. Εναλλακτικά, στύψτε λίγο χυμό σε ένα μπολ με νερό, βουτήξτε ένα μαλακό πανί και σκουπίστε τον καθρέφτη.
  3. Στη συνέχεια, στεγνώστε με ένα πανί μικροϊνών ή χαρτοπετσέτα.

Με αυτές τις απλές και οικονομικές συμβουλές, θα έχετε πάντα καθρέφτες που λάμπουν από καθαριότητα, χρησιμοποιώντας μόνο όσα έχετε στην κουζίνα σας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: Σε ποια τιμολόγια αναμένεται να έρθουν αυξήσεις και γιατί

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,25% για τον Γενικό Δείκτη – Στα 166,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον ιππόκαμπο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:00 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κινητό τους 7 συγκεκριμένες στιγμές, δεν έχουν αυτοέλεγχο, σύμφωνα με την ψυχολογία

Έχετε αναρωτηθεί για ποιον λόγο νιώθετε την παρόρμηση να δείτε το κινητό σας όταν περιμένετε σ...
17:04 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά ...
16:01 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που θα δουν δραματικές αλλαγές στα οικονομικά τους έως τις 21 Σεπτεμβρίου – «Βρίσκεστε στον σωστό δρόμο, η αφθονία έρχεται»

Από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, η οικονομική αφθονία φτάνει για τρία ζώδια.  Όταν βρίσ...
10:00 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Για 3 ζώδια αρχίζει μία πιο τυχερή περίοδος – «Η θετική σκέψη αλλάζει τη ζωή σας»

Αρχίζοντας με τη Σελήνη στον Καρκίνο στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια π...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος