Καθρέφτες που λάμπουν από καθαριότητα: 4 κόλπα με υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα σας

Οι καθρέφτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σπιτιού, όμως συχνά ο καθαρισμός τους παραμελείται. Με την αύξηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο για «DIY καθαρισμό», ο Alex Woods, ειδικός καθαρισμού στην εταιρεία Victorian Plumbing μοιράζεται ορισμένα έξυπνα κόλπα για να καθαρίσετε τους καθρέφτες σας, χρησιμοποιώντας απλά υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα σας.

4 κόλπα καθαρισμού για καθαρούς καθρέφτες με υλικά από την κουζίνα σας

Μαύρο τσάι

Μπαγιάτικο ψωμί

Ωμή πατάτα

Λεμόνι

Το μαύρο τσάι περιέχει τανίνες που λειτουργούν ως ήπιο καθαριστικό. Απομακρύνει αποτελεσματικά το λίπος, τις μουτζούρες και τα δακτυλικά αποτυπώματα, αφήνοντας τον καθρέφτη καθαρό και λαμπερό, χωρίς ραβδώσεις.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Βυθίστε ένα φακελάκι τσαγιού σε ζεστό νερό, αφήστε το να κρυώσει και βουτήξτε ένα μαλακό πανί. Σκουπίστε τον καθρέφτη για να αφαιρέσετε τη βρωμιά. Στη συνέχεια στεγνώστε με ένα πανί μικροϊνών ή χαρτί κουζίνας για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.

Αν και ακούγεται περίεργο, το μπαγιάτικο ψωμί λειτουργεί σαν ένα φυσικό σφουγγάρι. Η ελαφρώς τραχιά του υφή μπορεί να απορροφήσει απαλά τη σκόνη, τη βρωμιά και τα δακτυλικά αποτυπώματα από τις ευαίσθητες γυάλινες επιφάνειες, χωρίς να τις γρατσουνίσει.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Πιέστε ένα κομμάτι μπαγιάτικο ψωμί απαλά πάνω στον καθρέφτη για να “σβήσετε” τα σημάδια. Ολοκληρώστε σκουπίζοντας με ένα στεγνό πανί για να αποκτήσετε μια λάμψη χωρίς ραβδώσεις.

Το άμυλο της ωμής πατάτας λειτουργεί ως φυσικός καθαριστικός παράγοντας. Βοηθά να μαλακώσουν η βρωμιά και οι μουτζούρες, ενώ παράλληλα αφήνει ένα αόρατο στρώμα που εμποδίζει τον καθρέφτη να θολώνει, μετά από ένα ζεστό ντους.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Κόψτε μια πατάτα στη μέση και τρίψτε την κομμένη επιφάνεια απευθείας στον καθρέφτη. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

Το κιτρικό οξύ του λεμονιού είναι ένας εξαιρετικός καθαριστικός παράγοντας που διασπά τα λίπη και τις εναποθέσεις, αφήνοντας παράλληλα ένα ευχάριστο άρωμα.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Κόψτε ένα λεμόνι στη μέση και τρίψτε την κομμένη πλευρά απευθείας στον καθρέφτη. Εναλλακτικά, στύψτε λίγο χυμό σε ένα μπολ με νερό, βουτήξτε ένα μαλακό πανί και σκουπίστε τον καθρέφτη. Στη συνέχεια, στεγνώστε με ένα πανί μικροϊνών ή χαρτοπετσέτα.

Με αυτές τις απλές και οικονομικές συμβουλές, θα έχετε πάντα καθρέφτες που λάμπουν από καθαριότητα, χρησιμοποιώντας μόνο όσα έχετε στην κουζίνα σας.