Ευαγγελία Μουμούρη: «Με τα χρόνια νόμιζα ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω, είμαι ακριβώς το ίδιο»

Η Ευαγγελία Μουμούρη βρέθηκε καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Η γνωστή ηθοποιός, που αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στην «Ηλέκτρα», μίλησε για τις συνεργασίες της στο θέατρο, αλλά και για τον λόγο που είναι τόσο συγκεντρωτική στη διάρκεια μιας παράστασης.

Η ίδια τόνισε: «Μου αρέσει πάρα πολύ να ελέγχω τα πράγματα πάνω στη σκηνή, δηλαδή σαν να λέμε ότι θέλω να ελέγχω τα πάντα εννοώ και γύρω από τη σκηνή, ώστε επάνω στη σκηνή να έχω στα πούπουλα το ανεξέλεγκτο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν κάποιος με βγάλει από αυτή τη συνθήκη υποφέρω. Με τα χρόνια νόμιζα ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω, είμαι ακριβώς το ίδιο όπως πριν από 25 χρόνια. Δεν μπορώ. Εγώ μπαίνω με την ψυχή μου στο θέατρο. Αν κάποιος πάει και μου γρατζουνίσει την ψυχή μου, δεν το θέλω, δεν περνάω καλά. Το καλύτερο που μπορεί να τύχει σε συνεργασία, είναι να σε κοιτάει στα μάτια και να ξέρεις ότι παίζουμε μαζί».

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

