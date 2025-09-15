Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο: Επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του με κουπί και σκεπάρνι

Στον Βόλο μια 56χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση από τον 57χρονο πρώην σύζυγό της, ο οποίος την τραυμάτισε με κουπί και σκεπάρνι. Ο άντρας συνελήφθη και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το επεισόδιο έγινε το πρωί της Κυριακής, στο σπίτι του κατηγορούμενου, στη συνοικία Ν. Δημητριάδας, όπου πήγε η γυναίκα παραβιάζοντας δικαστική απόφαση. Ο 57χρονος συνελήφθη, αφού οι γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

H γυναίκα είχε μώλωπες στο μέτωπο και εμφανίστηκε με νάρθηκα στον λαιμό

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, η γυναίκα εμφανίστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με νάρθηκα στον λαιμό, ενώ είχε μώλωπες και στο μέτωπο και επειδή απουσίαζε ο συνήγορος του κατηγορούμενου εκτός Βόλου, πήρε προθεσμία για την Πέμπτη και μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος με όρο να μην πλησιάζει τη γυναίκα σε απόσταση 50 μ. για να μην επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.

Η γυναίκα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το σπίτι της στη Ν. Ιωνία, πήγε στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία, γιατί ήταν η γιορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και και είπε να περάσει από το σπίτι του πρώην συζύγου της για να του δώσει. Το ζευγάρι είναι σε ποινική διαμεσολάβηση και έχει όρους η γυναίκα να μην πλησιάζει τον άνδρα και ο 57χρονος είπε στο Δικαστήριο, ότι πηγαίνει συχνά και δημιουργεί προβλήματα.

Πήρε στα χέρια το σκεπάρνι και άρχισε να την κυνηγάει

Για το περιστατικό της Κυριακής, είπε ότι στις 11 το πρωί, η γυναίκα πήγε στο σπίτι, χτυπούσε τα παράθυρα και φώναζε. Ο 57χρονος της πέταξε από το παράθυρο ένα ξύλινο κουπί και την χτύπησε στο στήθος, η γυναίκα δεν έφευγε και τότε εκείνος εκτόξευσε προς το μέρος της ένα σκεπάρνι, ευτυχώς, χωρίς να την βρει.

Στη συνέχεια βγήκε από το σπίτι, πήρε στα χέρια στο σκεπάρνι και άρχισε να την κυνηγάει και της φώναζε να φύγει. Τρέχοντας η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε, ο άνδρας άρχισε να τη χτυπάει με χέρια και πόδια σε διάφορα σημεία του σώματός της και στη συνέχεια πήρε το σκεπάρνι και έψαχνε το αυτοκίνητό της για να το σπάσει.

Για καλή τύχη της γυναίκας γείτονες άκουσαν φωνές βγήκαν να δουν τι συμβαίνει, ένας από αυτούς κατέθεσε ότι είδε το σκεπάρνι στον αέρα να πέφτει στον δρόμο και μετά τον άνδρα να την κυνηγάει κρατώντας το εργαλείο. Μετά την είδε χτυπημένη κάτω μαζεύτηκαν και άλλοι γείτονες, που ειδοποίησαν την Αστυνομία, ενώ ο άνδρας κλείστηκε στο σπίτι και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.