Συγχαρητήρια Κουτσούμπα σε Καραλή: «Αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί»

«Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Με τις επιτυχίες του, αλλά και την αφοσίωση του στις αρχές της ευγενούς άμιλλας, κατορθώνει να πρωταγωνιστεί σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις και να αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί» αναφέρει σε συγχαρητήριο μήνυμά του, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη σιγουριά ότι θα φτάσει ακόμα πιο ψηλά, του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια!» προσθέτει.