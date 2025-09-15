Συγχαρητήρια Κουτσούμπα σε Καραλή: «Αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Συγχαρητήρια Κουτσούμπα σε Καραλή: «Αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί»

«Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Με τις επιτυχίες του, αλλά και την αφοσίωση του στις αρχές της ευγενούς άμιλλας, κατορθώνει να πρωταγωνιστεί σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις και να αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί» αναφέρει σε συγχαρητήριο μήνυμά του, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη σιγουριά ότι θα φτάσει ακόμα πιο ψηλά, του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια!» προσθέτει.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: Σε ποια τιμολόγια αναμένεται να έρθουν αυξήσεις και γιατί

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,25% για τον Γενικό Δείκτη – Στα 166,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον ιππόκαμπο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:41 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ για Novartis: Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων είναι η αρχή ώστε να πέσει φως σε αυτό το σκάνδαλο

«Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis είναι η αρχή ώστε...
19:22 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Βολουδάκη: Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών είναι υποκινούμενη – Τι είπε για την κλειστή δομή

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό ζήτημα, τ...
18:35 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος για Καραλή: Αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά

«Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου μας γεμίζει ακόμα μ...
18:09 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης για Καραλή: Ένα ασημένιο σαν χρυσό

Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την μεγάλη επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος