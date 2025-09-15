Eυρωπαϊκή Επιτροπή για μεταναστευτικό: «Είμαστε σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες από όλες τις πλευρές στη Λιβύη»

Enikos Newsroom

διεθνή

Κομισιόν

Την ανάγκη συνεργασίας της ΕΕ με διάφορους παράγοντες απ’ όλες τις πλευρές στη Λιβύη, υπογράμμισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες.

Με αφορμή τις νέες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, κληθείς να απαντήσει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις της Επιτροπής με τις αρμόδιες λιβυκές αρχές, ανέφερε τα εξής: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είμαστε σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες από όλες τις πλευρές».

Ο ίδιος εκπρόσωπος υπενθύμισε την επιστολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι «η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη είναι κρίσιμη, επομένως η πολιτική δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές συνέπειες για την ΕΕ».

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται, επίσης, ότι «δεδομένης της κατάστασης και των ενδείξεων πιθανής χρήσης της μετανάστευσης για πολιτικούς σκοπούς, πρέπει να συνεργαστούμε με τους διάφορους παράγοντες επί τόπου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: Σε ποια τιμολόγια αναμένεται να έρθουν αυξήσεις και γιατί

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,25% για τον Γενικό Δείκτη – Στα 166,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον ιππόκαμπο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:37 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

BBC: «Ξεσκέπασε» το αφεντικό κυκλώματος πορνείας στις πολυτελείς συνοικίες του Ντουμπάι

Έναν άνδρα που διευθύνει κύκλωμα πορνείας, το οποίο δραστηριοποιείται στις πιο λαμπερές γειτον...
18:14 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Βενετία: Τουρίστες εκδιώχθηκαν από την πόλη επειδή κολύμπησαν στο Μεγάλο Κανάλι – Δείτε το βίντεο

Ένα ζευγάρι τουριστών κολύμπησε σε κανάλι, στην Βενετία και οι αρχές τους απαγόρευσαν να επισκ...
17:32 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και σκότωσε ένα βρέφος 5 μηνών και τραυμάτισε έναν 5χρονο – Αναφορές ότι οδηγός του οχήματος ήταν η μητέρα τους

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, στην Α...
16:30 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ» – Το σημείωμα που έγραψε ο Ρόμπινσον, πριν από την δολοφονία

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, o Τάιλερ Ρόμπινσον, πριν από την δολοφονία...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος