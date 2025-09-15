Φάμελλος για Καραλή: Αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά

«Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου μας γεμίζει ακόμα μια φορά με χαρά και υπερηφάνεια» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του στα social media, δίνοντας συγχαρητήρια «στον Μανόλο για το χαμόγελο που χάρισε σε όλους μας!».

«Αλλά και γιατί έδειξε ότι το ήθος του κάνει ακόμα πιο μεγάλες τις επιτυχίες και τα ρεκόρ. Απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Καταλήγοντας, ο κ. Φάμελλος τονίζει: «Του ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά «ακόμα πιο ψηλά»! Το αξίζει!».