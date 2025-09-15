Φάμελλος για Καραλή: Αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά

Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος στο Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ

«Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου μας γεμίζει ακόμα μια φορά με χαρά και υπερηφάνεια» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του στα social media, δίνοντας συγχαρητήρια «στον Μανόλο για το χαμόγελο που χάρισε σε όλους μας!».

«Αλλά και γιατί έδειξε ότι το ήθος του κάνει ακόμα πιο μεγάλες τις επιτυχίες και τα ρεκόρ. Απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Καταλήγοντας, ο κ. Φάμελλος τονίζει: «Του ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά «ακόμα πιο ψηλά»! Το αξίζει!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: Σε ποια τιμολόγια αναμένεται να έρθουν αυξήσεις και γιατί

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,25% για τον Γενικό Δείκτη – Στα 166,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον ιππόκαμπο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:41 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ για Novartis: Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων είναι η αρχή ώστε να πέσει φως σε αυτό το σκάνδαλο

«Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis είναι η αρχή ώστε...
19:22 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Βολουδάκη: Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών είναι υποκινούμενη – Τι είπε για την κλειστή δομή

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό ζήτημα, τ...
18:09 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης για Καραλή: Ένα ασημένιο σαν χρυσό

Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την μεγάλη επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου...
17:57 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνεχάρη τον Βασίλη Σπανούλη για την επιτυχία της Εθνικής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της εθνικής ο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος