ΟΠΕΚΕΠΕ – Σύντροφος Καλλιόπης Σεμερτζίδου: «Αν δεν είμαι εγώ νόμιμος, δεν είναι κανένας σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις»

«Αν δεν είμαι εγώ νόμιμος, δεν είναι κανένας σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις» δήλωσε ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, για το πόρισμα που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, το οποίο αφορά επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ., τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς τους.

«Θα μας δημεύσουν τι θα κάνουν, όταν γίνεται ένας όχλος, ένας ντόρος χωρίς να υπάρχει τίποτα. Τι θα κάνει και ο εισαγγελέας. Σου λέει κάτσε να ψάξω εκεί πέρα, όλοι λένε ότι έκανε απάτη ο κ. Μαγειρίας, κάτσε να τον ψάξω. Το παράξενο είναι αυτό; Αυτό επιδιώκατε εσείς τα κανάλια και όλοι αυτό που το έσπρωχναν, να γίνει κάποια οικονομική καταστροφή στον κ. Μαγειρία» ανέφερε αρχικά ο κ. Μαγειρίας, μιλώντας στο OPEN.

«Ε, όταν αποδειχθεί ότι ο κ. Μαγειρίας έχει δίκιο, θα σας πλακώσει στις αγωγές και τις μηνύσεις και μετά θα λέτε επί 40 ημέρες κι εσείς συγγνώμη στην οικογένεια Μαγειρία και σίγουρα θα πληρώνετε. Γιατί αν δεν είμαι εγώ νόμιμος, δεν είναι κανένας νόμιμος σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις. Όπως έχω ξαναπεί έχω μία από τις μεγαλύτερες μονάδες στην Ελλάδα, που υπάρχει, δεν είναι στα χαρτιά, ούτε καπνός, ούτε δηλώνει πλαστά βοσκοτόπια και ιστορίες» πρόσθεσε.