ΟΠΕΚΕΠΕ – Σύντροφος Καλλιόπης Σεμερτζίδου: «Αν δεν είμαι εγώ νόμιμος, δεν είναι κανένας σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μαγειρίας- Σεμερτζίδου

«Αν δεν είμαι εγώ νόμιμος, δεν είναι κανένας σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις» δήλωσε ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, για το πόρισμα που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, το οποίο αφορά επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ., τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς τους.

«Θα μας δημεύσουν τι θα κάνουν, όταν γίνεται ένας όχλος, ένας ντόρος χωρίς να υπάρχει τίποτα. Τι θα κάνει και ο εισαγγελέας. Σου λέει κάτσε να ψάξω εκεί πέρα, όλοι λένε ότι έκανε απάτη ο κ. Μαγειρίας, κάτσε να τον ψάξω. Το παράξενο είναι αυτό; Αυτό επιδιώκατε εσείς τα κανάλια και όλοι αυτό που το έσπρωχναν, να γίνει κάποια οικονομική καταστροφή στον κ. Μαγειρία» ανέφερε αρχικά ο κ. Μαγειρίας, μιλώντας στο OPEN.

«Ε, όταν αποδειχθεί ότι ο κ. Μαγειρίας έχει δίκιο, θα σας πλακώσει στις αγωγές και τις μηνύσεις και μετά θα λέτε επί 40 ημέρες κι εσείς συγγνώμη στην οικογένεια Μαγειρία και σίγουρα θα πληρώνετε. Γιατί αν δεν είμαι εγώ νόμιμος, δεν είναι κανένας νόμιμος σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις. Όπως έχω ξαναπεί έχω μία από τις μεγαλύτερες μονάδες στην Ελλάδα, που υπάρχει, δεν είναι στα χαρτιά, ούτε καπνός, ούτε δηλώνει πλαστά βοσκοτόπια και ιστορίες» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κομβικός ρόλος των Επισκεπτών Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Υπόθεση Novartis: Αγωγή για αποζημίωση στον Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και την Μαρία Μαραγγέλη καταθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Moody’s: Θετικό για το αξιόχρεο της Ελλάδας το πακέτο φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ – Τι αναφέρει για το δημογρα...

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα για το ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων – Ποιους αφορά

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;

Πώς να ξεκλειδώσεις τη λειτουργία «expert mode» του ChatGPT-5
περισσότερα
18:31 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι 3 συλληφθέντες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία 

Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι τρεις Αλβανοί π...
18:18 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αγυιά Χανιών: Την παύση φιλοξενίας μεταναστών ανακοίνωσε με επιστολή της η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης

Με επιστολή που απευθύνεται στους συναρμόδιους Υπουργούς, Μετανάστευσης, Θ. Πλεύρη και Προστασ...
18:04 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Εκκλησία της Κρήτης: Πρώτη επίσημη τοποθέτηση μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση της «μαφίας»

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης συνεκλήθη σε Συνοδική Σύσκεψη για να συζητήσει την υπό...
17:41 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Φυλακές Κορυδαλλού: Δικογραφία σε βάρος 2 έγκλειστων έπειτα από αστυνομική έρευνα σε κελιά

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος