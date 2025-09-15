ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία της Σεμερτζίδου από την Αρχή για το ξέπλυμα – Ανάμεσά τους Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Πόπη Σεμερτζίδου

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πόρισμα που αφορά επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ. Πόπη Σεμερτζίδου, στον σύντροφό της και μέλη της οικογένειά τους.

Της Άννας Κανδύλη 

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του κ. Βουρλιώτη δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση την έρευνα της Αρχής δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από το εν λόγω πόσο, τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίο ευρώ υπολογίζεται ότι δεν διατέθηκε  για το σκοπό που εισπράχθηκε και για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε η περιουσία των δύο φερόμενων ως βασικών εμπλεκόμενων και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει. Στα δεσμευμένα είναι, επίσης, δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που  ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλέον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Στο πόρισμα της Αρχής προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρονται τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σημειώνεται ότι για το υπόλοιπο ένα εκατομμύριο ευρώ έχει ζητηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και θα ερευνηθεί αν για την είσπραξη αυτών των χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Η κ. Σεμερτζίδου πάντως, υποστηρίζει ότι δέχεται «άδικη και στοχευμένη επίθεση», πως όλες οι δραστηριότητές της είναι νόμιμες και ότι θα εξαντλήσει τα νομικά της δικαιώματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια προπόνηση μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη καρκίνου κατά 30% – Νέα μελέτη αποκαλύπτει

Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες- Οδηγίες από τον ΕΟΦ για την ασφαλέστερη χρήση τους

Σούπερ μάρκετ: Πού κυμαίνεται το κόστος του καλαθιού – Αναλυτικοί πίνακες με προϊόντα και τιμές

Ετήσια επιστροφή ενοικίου: Έρχεται νέα ΚΥΑ για τις διασταυρώσεις – Τι θα προβλέπει

Τεστ προσωπικότητας: Το φεγγάρι που θα διαλέξετε αποκαλύπτει πώς είστε στις σχέσεις σας

Τι σημαίνει η φράση «υπέρ το δέον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:27 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Τουρίστρια κατήγγειλε ότι η 5χρονη κόρη της δέχτηκε επίθεση από λύκο – Στο νοσοκομείο η ανήλικη

Τον τρόμο έζησε ένα 5χρονο κοριτσάκι που έπαιζε αμέριμνο σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν δέχτη...
13:24 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στα Καμένα Βούρλα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα, στη Φθι...
13:13 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόδος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη influencer – Τι υποστήριξε για τη «ροζ κοκαΐνη» που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως, η κατηγορούμενη influencer στην Ρόδο αφέθηκε ελεύ...
12:49 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος για το τροχαίο στα Μάλια με θύμα την 23χρονη Μαρία – «Δεν υπάκουσε η μηχανή» υποστήριξε

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος Αιγύπτιος για το τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια, στην Κρήτη, με...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος