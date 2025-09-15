Καινούργιου: Επέστρεψε η Super Κατερίνα – «Δεν θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα, ίσως κάποιες…»

Η Κατερίνα Καινούργιου, η «Super» παρουσιάστρια του ALPHA, επέστρεψε στο τηλεοπτικό της σπίτι για ακόμα μία σεζόν, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Πιο ήρεμη και λαμπερή από ποτέ, η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής, καλημέρισε χαμογελαστή το κοινό της και σύστησε τους ανθρώπους που θα την πλαισιώνουν φέτος.

Ξεκινώντας την εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές, καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε! Χαίρομαι πάρα πολύ που για 5η συνεχόμενη χρονιά σας καλημερίζω μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Νιώθω ότι είναι το δικό μου σπίτι και θέλω για ακόμα μια χρονιά να γίνει και το δικό σας. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, φέτος είμαστε μια ανανεωμένη παρέα».

«Διαβάζετε και ακούτε “η ανανεωμένη Super Κατερίνα”. Εγώ ίδια είμαι, ό,τι ανανέωση είχα να κάνω, την έχω κάνω. Δεν θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα. Εντάξει, ίσως κάποιες, αλλά πολλές όχι.

Έχουν όμως ανανεωθεί πολλοί οι συνεργάτες μου, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Έχει ανανεωθεί πολύ αυτό το πλατό, αυτό το υπέροχο πλατό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό που κάνατε για εμένα», πρόσθεσε.