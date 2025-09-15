Σοφία Βεργκάρα: Ξαφνικό πρόβλημα υγείας δεν της επέτρεψε να πάει στα Emmy – Η φωτογραφία που ανέβασε από το νοσοκομείο

Μια αναπάντεχη περιπέτεια υγείας κράτησε τη Σοφία Βεργκάρα μακριά από τη μεγάλη βραδιά των Emmy 2025, καθώς λίγες μόλις ώρες πριν από την τελετή αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στο μάτι.

Η ηθοποιός, που ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στη σκηνή ως παρουσιάστρια βραβείου, μοιράστηκε η ίδια την είδηση με τους θαυμαστές της μέσω του Instagram, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

«Δεν κατάφερα να πάω στα Emmy, αλλά κατάφερα να πάω στα επείγοντα», έγραψε με χιούμορ σε λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία του ματιού της.

Στην ίδια ανάρτηση έγραψε «Συγγνώμη που έπρεπε να ακυρώσω! Η πιο τρελή αλλεργία στο μάτι λίγο πριν μπω στο αυτοκίνητο!», δίνοντας στους διαδικτυακούς της ακολούθους μια γεύση από την ξαφνική ταλαιπωρία που της στέρησε την εμφάνιση στη λαμπερή βραδιά.

Στη θέση της Βεργκάρα, οι ηθοποιοί Μάλιν Άκερμαν και Μπρίτανι Σνόου, γνωστές από τη σειρά «Hunting Wives», ανέβηκαν στη σκηνή για να παρουσιάσουν το βραβείο, το οποίο τελικά κέρδισε ο Στίβεν Γκράχαμ για την εντυπωσιακή ερμηνεία του στο ψυχολογικό δράμα του Netflix «Adolescence».

Η σειρά αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους θριαμβευτές της βραδιάς, αποσπώντας έξι βραβεία, ανάμεσά τους και το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς.

Ο 15χρονος συμπρωταγωνιστής του Γκράχαμ, Όουεν Κούπερ, έγραψε ιστορία κατακτώντας Emmy, όντας πλέον ο νεότερος άνδρας νικητής όλων των εποχών σε κατηγορία ερμηνείας.