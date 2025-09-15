Καλλιθέα: Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία

Καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Καλλιθέα, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Θησέως και Αγίων Πάντων εντόπισαν μία μηχανή με έναν 16χρονο αναβάτη, να κινείται ύποπτα και θέλησαν να την ελέγξουν.

Ο ανήλικος οδηγός, με καταγωγή από την Ρουμανία, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, μέχρι και τη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέους.

Στο σημείο, η μηχανή ανετράπη, και ο 16χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο εν τέλει εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα σε αυλή ενός σπιτιού. Σημειώνεται πως ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι.

Όπως προέκυψε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος είναι κλεμμένη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Ποιες μικρές αλλαγές στο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

Ποια είναι τα οφέλη της προληπτικής κολονοσκόπησης;

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δημόσιο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Αν δείτε αυτό το μήνυμα το iPhone σας δέχεται επίθεση – Τι πρέπει να κάνετε

Τι είναι η «αρπαγή συζύγου» στον χώρο του swinging και γιατί μπορεί να είναι ανησυχητικό καμπανάκι για τη σχέση σας
περισσότερα
10:55 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ατύχημα για 25χρονη στον Ψηλορείτη: Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Μία 25χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Ψηλορείτη με αποτέλεσμα να κινητοπο...
10:24 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε την πρότασή του στην πρόεδρο Εφετών 

Στην τελική ευθεία για τη δίκη, βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυ...
10:12 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Φθινοπωρινή «πινελιά» με τοπικές βροχές σήμερα και μετά ξανά καλοκαίρι – Μελτέμια έως και 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες

Μετά το μίνι φθινοπωρινό «διάλειμμα», ο καιρός επιστρέφει σε καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα αναμέ...
08:10 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Χάος στον Κηφισό λόγω δυο τροχαίων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αντιμέτωποι με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος