Καλλιθέα: Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Καλλιθέα, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Θησέως και Αγίων Πάντων εντόπισαν μία μηχανή με έναν 16χρονο αναβάτη, να κινείται ύποπτα και θέλησαν να την ελέγξουν.

Ο ανήλικος οδηγός, με καταγωγή από την Ρουμανία, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, μέχρι και τη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέους.

Στο σημείο, η μηχανή ανετράπη, και ο 16χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο εν τέλει εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα σε αυλή ενός σπιτιού. Σημειώνεται πως ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι.

Όπως προέκυψε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος είναι κλεμμένη.