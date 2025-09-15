Καιρός: Φθινοπωρινή «πινελιά» με τοπικές βροχές σήμερα και μετά ξανά καλοκαίρι – Μελτέμια έως και 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες

Μετά το μίνι φθινοπωρινό «διάλειμμα», ο καιρός επιστρέφει σε καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα αναμένονται λίγες τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, όμως, στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται ξανά.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, από αύριο, Τρίτη οι βροχές ελαχιστοποιούνται, περιορίζεται πολύ η αστάθεια και αυτό που μας μένει θα είναι τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φθάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

«Είναι ένα πεδίο υψηλών πιέσεων, θα εξαπλωθεί στη χώρα μας και θα εμποδίσουν τα συστήματα κακοκαιριών να έρθουν στη χώρα μας. Σήμερα, αναμένουμε άστατες καιρικές συνθήκες προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Αργότερα καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες θα δούμε μπόρες και καταιγίδες να αναπτύσσονται κυρίως προς την κεντρική και βόρεια ανατολική χώρα» τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Για τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο – θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ- πιθανόν κοντά στην Πέμπτη να δούμε και 8 μποφόρ.

«Είναι ένας καλοκαιρινός καιρός, το καλοκαίρι δηλαδή συνεχίζεται στη χώρα μας, με τα μελτέμια να δίνουν το ρυθμό σε ό, τι αφορά αυτές τις συνθήκες. Το βράδυ η δροσιά θα είναι έντονη καθώς θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα είναι κοντά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου με τις πιο υψηλές να σημειώνονται στην Κρήτη» υποστηρίζει ο κ Μαρουσάκης και προσθέτει:

«Καλοκαιρινός ο καιρός επομένως έως και την Κυριακή με σχετικά καλές θερμοκρασίες, ίσως λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για τη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τα μελτέμια να κυριαρχούν, με έντονη ξηρασία και δυστυχώς να συνεχίζεται αυτή η απουσία βροχών, τουλάχιστον έως και τις 20-24 του μήνα. Όπως φαίνεται ο Σεπτέμβριος θα είναι ξηρός καθώς θα κλείσει χωρίς βροχές».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

