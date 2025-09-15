Σταματίνα Τσιμτσιλή: Επέστρεψε στο «Happy Day» για 13η σεζόν – «Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημά μας και το πρωινό μας καφεδάκι»

Για 13η σεζόν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ALPHA «Happy Day».

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια υποδέχτηκε τους τηλεθεατές της με ένα πολύ όμορφο μίνι ροζ φόρεμα και το τραγούδι «Ανήμερα του Έρωτα», του Γιάννη Πάριου και του Χάρη Βαρθακούρη.

«Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν του “Happy Day”. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πως περνούν τα χρόνια γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημα μας, το πρωινό μας καφεδάκι. Είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια που, πραγματικά, μπορεί να γκρινιάζουμε στο τέλος της σεζόν γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ άγριο ξύπνημα, αλλά μας λείπετε γρήγορα και ανυπομονούμε να γυρίσουμε σε εσάς», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια είπε πως: «Ειδικά αυτές τις 15 ημέρες της προετοιμασίας, μέχρι να βγούμε στον αέρα, θέλω να σας πω ότι ζούμε γι’ αυτή την πρώτη καλημέρα και για την καθημερινότητα που θα μπει και πάλι στον ρυθμό.

Είστε ο έρωτα μας, ελπίζουμε να είμαστε και εμείς, γιατί μας άρεσαν πάρα πολύ τα μηνύματα που μας λέγατε “άντε παιδιά γυρίστε, να ξεκινήσει η παρέα, το καφεδάκι, η συνήθεια” και ξέρετε έχουμε και τα σλόγκαν μας και τις σταθερές μας. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως, να μπει όμορφη και καθαρή ενέργεια, να ξεκινήσει η εβδομάδα και όλα τα άλλα τα κάνουμε εμείς!».

