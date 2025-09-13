Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αγκαλιά με τα τρία της παιδιά λίγο πριν από το πρώτο κουδούνι – «Back to school»

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε μια οικογενειακή στιγμή γεμάτη τρυφερότητα με τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τα τρία της παιδιά, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη-Εφραίμ, λίγο πριν εκείνα ξεκινήσουν για το σχολείο. Στο στιγμιότυπο η ίδια χαμογελά συγκινημένη και χαρούμενη, ενώ κρατά σφιχτά τα παιδιά της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έγραψε χαρακτηριστικά: «Back to School».