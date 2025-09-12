Βασίλης Σπανούλης: «Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη – Το παιχνίδι με την Φινλανδία είναι το μεγαλύτερο τα τελευταία 16 χρόνια»

Ο Βασίλης Σπανούλης παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Τουρκίας μετά την βαριά ήττα της εθνικής και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να κερδίσει η Ελλάδα τη Φινλανδία, στον αγώνα που θα κρίνει το χάλκινο μετάλλιο. Η ελληνική ομάδα παραδόθηκε άνευ όρων στο συγκρότημα του Εργκίν Άταμαν, με το παιχνίδι ουσιαστικά να κρίνεται πριν καλά-καλά αρχίσει.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, σχολιάζοντας την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, σημείωσε: «Ήμασταν πολύ πιεσμένοι χωρίς λόγο. Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη. Πιστεύω πως ήταν μια άσχημη μέρα, ξεκίνησε με τα άστοχα λέι απ του Γιάννη, συνεχίστηκε με τα τρίποντα του Οσμάνι και δεχτήκαμε πολλά off ball καλάθια».

Ο Σπανούλης έκλεισε τις δηλώσεις του με το βλέμμα στραμμένο στον μικρό τελικό: «Πλέον κοιτάζουμε τον αγώνα της Κυριακής. Για μας είναι τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια και οφείλουμε να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές».