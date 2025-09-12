ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζοάο Μάριο – «Να βοηθήσω με την εμπειρία μου»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση -με τη μορφή δανεισμού- του Ζοάο Μάριο, προχωρώντας καταρχάς σε ανάρτηση στα social media και στη συνέχεια με επίσημη ανακοίνωσή της: «Welcome to AEK FC, João Mário» (Καλωσόρισες στην ΑΕΚ Ζοάο Μάριο), ανέφερε σε ανάρτησή της.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζοάο Μάριο (João Mário Naval da Costa Eduardo) με μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας.

Ο Ζοάο Μάριο γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993 στο Πόρτο και άρχισε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία του φημισμένου συλλόγου της ομώνυμης πόλης, όμως σε πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στα τμήματα υποδομής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Εκανε επαγγελματικό ντεμπούτο με τον σύλλογο της πορτογαλικής πρωτεύουσας σε ηλικία 19 ετών, όμως η πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε για να γίνει βασικός σε ομάδα της μεγάλης κατηγορίας, ήταν με τη Βιτόρια Σετούμπαλ τη σεζόν 2013-14.

Επέστρεψε στη Σπόρτινγκ το καλοκαίρι του 2014 και έγινε βασικός και αναντικατάστατος, κατακτώντας το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας το 2015. Κλήθηκε άμεσα από τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Πορτογαλίας και αγωνίστηκε σε όλα τα ματς της θριαμβευτικής πορείας μέχρι την κατάκτηση του EURO 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας.

Πέρασε μία τριετία 2016-2019 στην Ίντερ με 69 συμμετοχές και 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με έναν ενδιάμεσο δανεισμό στη Γουέστ Χαμ (2017-18). Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Λοκομοτίβ Μόσχας (2019-20) και Σπόρτινγκ Λισαβόνας (2020-21) την οποία βοήθησε να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα Πορτογαλίας μετά το 2002!

Την τριετία 2021-24 ο Ζοάο Μάριο ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην Μπενφίκα και μαζί της πανηγύρισε το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας της σεζόν 2022-23, ενώ εκλέχθηκε μέσα στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στην Primeira Liga. Πολύ σημαντική στιγμή γι’ αυτόν ήταν το 3-3 της Μπενφίκα με την Ίντερ στη Λισαβόνα στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League 2022-23, πετυχαίνοντας χατ-τρικ από το πρώτο ημίχρονο!

Πριν από ένα χρόνο δόθηκε δανεικός από την Μπενφίκα στην Μπεσίκτας, η οποία ενεργοποίησε το δικαίωμα αγοράς του τον περασμένο Ιούνιο. Μαζί της αγωνίστηκε σε 45 επίσημους αγώνες, σημειώνοντας δέκα γκολ.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ έχει 56 συμμετοχές με 3 γκολ με την Εθνική Πορτογαλίας, έχοντας αγωνιστεί μαζί της, εκτός από το EURO 2016, στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.

Ζοάο, καλώς ήρθες στην Οικογένεια της ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομαδάρα Μας! »

Ο 32χρονος διεθνής Πορτογάλος-πρωταθλητής Ευρώπης το 2016-, ένατη καλοκαιρινή μεταγραφή της ΑΕΚ, έφτασε σήμερα (12/9) στην Αθήνα, πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και στη συνέχεια ανακοινώθηκε.

Έχει ήδη οκτώ συμμετοχές με την Μπεσίκτας, σημειώνοντας τρία γκολ στα καλοκαιρινά προκριματικά της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.

«Να βοηθήσω την ΑΕΚ με την εμπειρία μου»

Τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της ΑΕΚ έκανε ο Ζοάο Μάριο. Ο διεθνής Πορτογάλος σούπερ σταρ, ευχαρίστησε τους Ηλιόπουλο, Ριμπάλτα και Νίκολιτς που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του, ενώ υπογράμμισε πως η επιθυμία του είναι να βοηθήσει με την ποιότητα και την εμπειρία του την ΑΕΚ για να κατακτήσει τον τίτλο .

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοάο Μάριο στο κανάλι της ΑΕΚ:

Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Πρώτα απ’ όλα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη για την προσπάθειά του, με τον οποίο έχουμε το ίδιο όνομα, Μάριο. Ευχαριστώ επίσης τον Χαβιέρ (Ριμπάλτα) και τον κύριο Νίκολιτς, με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και τον ήξερα, επομένως είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη νέα αρχή εδώ στην ΑΕΚ».

Για τον στόχο της ομάδας και τον προσωπικό του στόχο: «Πρώτα απ’ όλα έχουμε τη φιλοδοξία να γίνουμε πρωταθλητές φέτος. Πιστεύω στη δουλειά του προπονητή. Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο παικτών, οπότε πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Είμαι εδώ για να βοηθήσω με την εμπειρία και την ποιότητά μου και εύχομαι να σκοράρω αρκετά γκολ και να δώσω αρκετές ασίστ».

Για την OPAP Arena: «Είναι πανέμορφο το γήπεδο. Είδα χθες βράδυ κάποιες φωτογραφίες, αλλά δεν είναι ποτέ το ίδιο με το να είσαι εδώ. Ανυπομονώ να δω το γήπεδο γεμάτο και ελπίζω στα πρώτα μου ματς να το δω».