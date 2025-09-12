Θεσσαλονίκη: Ξεσπά ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε άγρια – «Τρέχω για να κάνω κάτι που δεν κάνει η αστυνομία»

Ο πατέρας του 13χρονου, που ξυλοκοπήθηκε άγρια την περασμένη Τρίτη στις Συκιές, ξεσπάει τέσσερις μέρες μετά το πρωτοφανές επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη ζητώντας να βρεθούν οι δράστες.

Για το επεισόδιο συνελήφθη ένας 18χρονος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία.

Ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε: «Στον μικρό έχουν κάνει ράγισμα στο κεφάλι. Έχει 4 κοψίματα, τον χτυπούσαν με μπετόβεργα. Τρέχω για να κάνω κάτι που δεν κάνει η αστυνομία. Τους λέμε κάποια πράγματα και δεν κάνουν τίποτα. Πήγα και βρήκα φωτογραφίες, ποιοι είναι αυτοί. Θα πάω να τα παραδώσω στην αστυνομία».

Υπενθυμίζεται ότι ανακρίτρια και εισαγγελέας μετά την απολογία του 18χρονου, διαφώνησαν για το αν πρέπει να προφυλακιστεί και η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Μέχρι τότε θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο ίδιος στην απολογία του και σήμερα αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του: «Δεν ήμουν στο επεισόδιο, δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Eκείνη την ώρα ήμουν με άλλους τέσσερις φίλους μου σε συγκεκριμένο κατάστημα, μπορείτε να τους ρωτήσετε. Δεν με αναγνωρίζουν ούτε οι αυτόπτες μάρτυρες του επεισοδίου».

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες για τον εντοπισμό και των άλλων δραστών.