Τροχαίο στο Λουτράκι: Θρήνος για τον πατέρα τριών παιδιών που έχασε την ζωή του

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Θρήνος επικρατεί στο Λουτράκι για τον θάνατο του 54χρονου, ο οποίος έχασε την ζωή του σε τροχαίο με την μηχανή του το βράδυ της Πέμπτης (11/9).

Το τροχαίο συνέβη στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων, κοντά στον οικισμό Πούσι Μεϊντάνι. Ο 54χρονος, πατέρας τριών παιδιών, κατευθυνόταν με την μηχανή του προς την δουλειά του, όταν ένα τζιπ φέρεται να βγήκε από στενό, να παραβίασε το STOP, σύμφωνα με μαρτυρίες, και να παρέσυρε την μοτοσικλέτα, όπως μεταδίδει το loutrakiblog.gr.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο οδηγός της μηχανής έπεσε σοβαρά τραυματισμένος στο οδόστρωμα. Αυτόπτης μάρτυρας που άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο, βγήκε από το σπίτι και αντίκρισε τον τραυματία στο έδαφος. Παρότι φορούσε το κράνος του, έφερε σοβαρά τραύματα στο σώμα του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άτυχος άνδρας κατέληξε.

