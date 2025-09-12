Σίσσυ Χριστίδου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τους γιους της στη Βαρκελώνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της παρέα με τους δύο γιους της. Η παρουσιάστρια, λίγο πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή στο Mega με το «Χαμογέλα και πάλι», βρήκε την ευκαιρία να ξεκλέψει χρόνο από το πρόγραμμά της και να περάσει λίγες μέρες στην πρωτεύουσα της Καταλονίας μαζί τους.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε στιγμιότυπα από αυτό το ταξίδι, ανεβάζοντας τέσσερις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις όμορφες στιγμές με την οικογένειά της.

 

