Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Enikos Newsroom

timeout

παλιά Αθήνα

Όταν κοιτάζεις παλιές φωτογραφίες της Αθήνας καταλαβαίνεις πόσο έχει αλλάξει η πρωτεύουσα. Μιλάμε για ολική μεταμόρφωση.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη συνοικία στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την λεωφόρο; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

  • Πλάκα
  • Θησείο
  • Μοναστηράκι

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Αρχείο: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο) που έχει τραβηχτεί τ0  1920 βλέπετε το Θησείο.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Το Θησείο είναι μια περιορισμένη μικρή συνοικία–περιοχή της Αθήνας που βρίσκεται βορειοδυτικά της Ακρόπολης, μεταξύ της συνοικίας του Αστεροσκοπείου (νότια), των Πετραλώνων (νοτιοδυτικά), του Κεραμεικού (δυτικά), του Ψυρρή (βόρεια), ενώ ανατολικά το Θησείο συνορεύει με το Μοναστηράκι και την Αρχαία Αγορά της Αθήνας.

Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται κι ένα υπόλοιπο τμήμα της άλλοτε μικρής συνοικίας της Στοάς Αττάλου. Πήρε το όνομά του από τον παρακείμενο Ναό του Ηφαίστου, που ονομάζονταν παλαιότερα λανθασμένα Θησείο από τις ανάγλυφες παραστάσεις των άθλων του Θησέα που φέρονται στις μετώπες του.

Αναφορές για την περιοχή υπάρχουν από την αρχαιότητα καθώς ανήκε πάντα στο κέντρο της αρχαίας πόλης των Αθηνών. Την 1η Δεκεμβρίου 1834 έγινε στην περιοχή του Κεραμεικού (στη συμβολή των οδών Ερμού και Πειραιώς) η επίσημη υποδοχή – άφιξη του βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα, με πομπή που κατέληξε στον ναό του Αγίου Γεωργίου (πρόκειται για τον Ναό του Ηφαίστου που είχε μετατραπεί σε χριστιανικό ναό) προκειμένου να παραστεί ο νέος βασιλιάς στην δοξολογία για την άφιξη του.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή δημιουργήθηκε προσφυγική συνοικία με παραπήγματα στη περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Φιλίππου εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής. Η μικρή αυτή συνοικία γκρεμίστηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συστηματική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών σε απομακρυσμένες περιοχές από τις ΚΟΜΥ τον Οκτώβριο

Το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην πρωτοπορία της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Την προσεχή εβδομάδα οι συναντήσεις της Κεραμέως με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης

Επιχειρήσεις: Η αξία επένδυση στις B2B πλατφόρμες – Tι είναι και πώς λειτουργεί

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 23 δευτερόλεπτα;

Smart TV: 8 απλοί τρόποι για να φορτώνει πιο γρήγορα η «έξυπνη» τηλεόρασή σας
περισσότερα
16:01 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Οικονομική «απογείωση» για 3 ζώδια έως τις 21 Σεπτεμβρίου – «Όλα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη»

Από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, η οικονομική ευημερία φτάνει για τρία ζώδια.  Όταν βρί...
10:00 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μπόλικη τύχη και αφθονία – «Να είστε ειλικρινείς και το σύμπαν θα σας ανταμείψει»

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν τύχη και ευημερία.  Η επικοινωνία αποκτά έναν...
09:08 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Ή θα μου κάνεις πρόταση γάμου μέχρι το τέλος της χρονιάς ή θα χωρίσουμε»

Όταν ένας σύντροφος λέει ότι χρειάζεται χρόνο, σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμος.  Ωστόσο, μετά α...
08:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Συνταγή για πουρέ πατάτας ποιότητας Michelin

Η απλή συνταγή εφευρέθηκε από τον Ζοέλ Ρομπισιόν, έναν σεφ με 31 αστέρια Michelin,ο οποίος είχ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος