Κρήτη: Κακουργηματικές διώξεις στον 27χρονο για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη

Βαρύτατες διώξεις, σε βαθμό κακουργήματος, ασκήθηκαν στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία, στην Κρήτη.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9) ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου και πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, σύμφωνα με το cretalive.

Νωρίτερα, ο αλλοδαπός είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ, ώστε να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν ανασφάλιστος.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης στον δρόμο μεταξύ Μαλίων-Σταλίδας, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο 27χρονος έπεσε πάνω στη μηχανή της 23χρονης, που επέστρεφε από την δουλειά της, εκσφενδονίζοντάς την και οδηγώντας την στον θάνατο.

Μετά το μοιραίο τροχαίο, ο 27χρονος προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο της τραγωδίας. Μάλιστα πήρε το μηχανάκι και έβαλε μπρος, ωστόσο, λόγω της σύγκρουσης, το όχημα είχε υποστεί ζημιά και δεν μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα. Δύο Γερμανοί τουρίστες που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν.

