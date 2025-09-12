Κρήτη: Οι σπαρακτικές σκηνές στο σημείο όπου σκοτώθηκε η 23χρονη – «Κατέρρευσε» η τουρίστρια που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες

Η 23χρονη Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη, εκεί όπου η άσφαλτος βάφτηκε ξανά με αίμα ήταν μία «μαχήτρια» της ζωής. Ένα κορίτσι που έκανε δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα.

Δούλευε σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στην Χερσόνησο αλλά και σε ένα μπαρ της περιοχής. Από τη δουλειά της επέστρεφε όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα και ένας 27χρονος Αιγύπτιος με μηχανάκι έπεσε πάνω στο δικό της, εκσφενδονίζοντάς την και οδηγώντας την στον θάνατο.

Με δάκρυα στα μάτια η τουρίστρια που έδωσε τις πρώτες βοήθειες

Τουρίστες που κάνουν διακοπές στην Χερσόνησο υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες. Κάποιοι μάλιστα δεν έμειναν απλοί …θεατές. Βρετανίδα τουρίστρια που είναι νοσηλεύτρια στη χώρα της μόλις είδε την Μαρία να κείτεται αιμόφυρτη στο έδαφος, έτρεξε πάνω της για να δώσει πρώτες βοήθειες. Όσοι ήταν εκεί, περιγράφουν ένα σπαρακτικό σκηνικό. Έπεσε πάνω της και πάλευε να την κρατήσει στη ζωή. Όταν πια κατάλαβε ότι το κορίτσι είχε «φύγει», …κατέρρευσε. Σωριάστηκε στο πεζοδρόμιο και ξέσπασε σε κλάματα. Είναι μάλιστα από τα πρόσωπα που έδωσαν κατάθεση στην Αστυνομία.

Την ίδια ώρα δύο Γερμανοί τουρίστες κατάφεραν να καταδιώξουν και να ακινητοποιήσουν τον 27χρονο Αιγύπτιο οδηγό. Ο τελευταίος προσπάθησε, σύμφωνα με το Cretalive.gr, να διαφύγει καθώς ήταν χωρίς δίπλωμα και ανασφάλιστος. Πήρε το μηχανάκι και έβαλε μπρος. Όμως λόγω της σύγκρουσης, το όχημα είχε υποστεί ζημιά και δεν μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα. Οι δύο Γερμανοί που είχαν δει όλο το σκηνικό, τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου αποτυπώνεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η «φονική» πορεία του 27χρονου, ο οποίος σε κάποια στιγμή φαίνεται να κινείται τέρμα αριστερά και να πέφτει πάνω στην 23χρονη κοπέλα με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί στον αέρα και να πέσει με το κεφάλι πίσω στο πεζοδρόμιο.

Το Σάββατο η κηδεία της 23χρονης

Ο πόνος για την απώλεια της 23χρονης Μαρίας είναι ανείπωτος. Απαρηγόρητοι γονείς, αδέλφια, φίλοι.

Η κηδεία του αδικοχαμένου κοριτσιού θα γίνει το Σάββατο, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στο Κουτουλουφάρι.