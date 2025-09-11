Κρήτη: Καρέ καρέ η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης στα Μάλια – Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 23χρονη

Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο μηχανών στην Κρήτη καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/9), όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη και κινείτο στον δρόμο Σταλίδα – Μάλια συγκρούστηκε με μηχανή, που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος.

Οι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μετωπικά, με την 23χρονη να χάνει ακαριαία την ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το neakriti.gr και η ΚΡΗΤΗ TV καταγράφεται καρέ καρέ το τροχαίο. Στις εικόνες διακρίνεται το μηχανάκι που οδηγούσε ο 27χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούεται μετωπικά με την μηχανή της 23χρονης.

Δείτε το βίντεο:

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 05:00 σε στενό δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή. Ο 27χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνά η ΕΛ.ΑΣ., που έχει ξεκινήσει ήδη προανάκριση.

Η νέα αυτή τραγωδία, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, ένα νησί που συνεχίζει να μετρά ανθρώπινες απώλειες στους δρόμους του.

13:09 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

