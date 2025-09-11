Κως: Συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός – Προσπάθησε να βιάσει γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 28χρονου αλλοδαπού για βιασμό, σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω. Ο αλλοδαπός, που συνελήφθη την Τετάρτη 10/9, φέρεται να αποπειράθηκε να εξαναγκάσει σε συνουσία γυναίκα που κινείτο πεζή.

Όλα φαίνεται να συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης σε επαρχιακή οδό της Κω. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης, ο οποίος επέβαινε σε ποδήλατο, φέρεται να προσέγγισε γυναίκα που κινούνταν πεζή και αποπειράθηκε να την βιάσει. Ωστόσο επειδή η γυναίκα αντιστάθηκε και κάλεσε βοήθεια, ο 28χρονος τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω στους οποίους καταγγέλθηκε το περιστατικό, έπειτα από επιστάμενες αναζητήσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Κω, κατάφεραν να εντοπίσουν τον 28χρονο δράστη το βράδυ της Τετάρτης, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και εξεταζόμενος αποδέχτηκε την πράξη του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.