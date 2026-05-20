Αμπάς Αραγτσί: «Η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις» – Απειλές για νέες καταρρίψεις αεροσκαφών

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Υπουργός Εξωτερικών Ιράν, Αμπάς Αραγτσί
Ο  Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να επιστρέψουν στον πόλεμο.

«Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαιώνονται ως οι πρώτες που κατέρριψαν ένα διαφημιζόμενο F-35», έγραψε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

«Με τα διδάγματα που αντλήσαμε και τις γνώσεις που αποκτήσαμε, η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις».

Ο Αραγτσί λέει επίσης ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει την «απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων».

Αναφέρεται σε έκθεση του Γραφείου Έρευνας του Κογκρέσου, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, η οποία διαπίστωσε ότι περίπου «42 αεροσκάφη σταθερών πτερύγων ή περιστροφικών πτερύγων», συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως drones, χάθηκαν ή υπέστησαν ζημιές από τότε που οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

