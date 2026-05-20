Αμπάς Αραγτσί: «Η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις» – Απειλές για νέες καταρρίψεις αεροσκαφών

Ο Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να επιστρέψουν στον πόλεμο.
«Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαιώνονται ως οι πρώτες που κατέρριψαν ένα διαφημιζόμενο F-35», έγραψε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
«Με τα διδάγματα που αντλήσαμε και τις γνώσεις που αποκτήσαμε, η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις».
Ο Αραγτσί λέει επίσης ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει την «απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων».
Months after initiation of war on Iran, US Congress acknowledges loss of dozens of aircraft worth billions.
Our powerful Armed Forces are confirmed as 1st to strike down a touted F-35.
With lessons learned and knowledge we gained, return to war will feature many more surprises.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 19, 2026
Αναφέρεται σε έκθεση του Γραφείου Έρευνας του Κογκρέσου, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, η οποία διαπίστωσε ότι περίπου «42 αεροσκάφη σταθερών πτερύγων ή περιστροφικών πτερύγων», συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως drones, χάθηκαν ή υπέστησαν ζημιές από τότε που οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.