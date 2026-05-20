Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, από ισραηλινό χτύπημα στην περιοχή της Τύρου -ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, εξαιτίας ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στον νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

«Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και τριών γυναικών, καθώς και τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών ένα παιδί», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας το οποίο καταγγέλλει «σφαγή αμάχων».

Επίσης εννέα ανθρώποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι γυναίκες και ένα παιδί.

Φωτογράφοι του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων του Λιβάνου και του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) ανέφεραν επίσης σειρά επιθέσεων που έπληξαν διάφορες περιοχές στην επαρχία της Τύρου και στην επαρχία Ναμπατίγε στον Νότο.

Πηγές: ΑΠΕ- ΑFP

