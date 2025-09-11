Eurobasket 2025: Τουλάχιστον 1.500 Έλληνες στο πλευρό της Εθνικής για τον αγώνα με την Τουρκία – Εγκρίθηκε η επιπλέον πτήση τσάρτερ που ζήτησε ο Αταμάν

Φωτογραφία: Intime

Στις εξέδρες της Riga Arena θα παραβρεθούν τουλάχιστον 1.500 Έλληνες οι οποίοι θα ταξιδέψουν από την Ελλάδα για να ενισχύσουν την «επίσημη αγαπημένη» στον ημιτελικό του Eurobasket 2025, αύριο Παρασκευή (12/9, 21:00), κόντρα στην Τουρκία.

Αταμάν: «Καρφί» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα – «Κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ»

Η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Έργκιν Άταμαν για να διεκδικήσει την θέση της στον μεγάλο τελικό του Εurobasket. H Ελλάδα κατάφερε ύστερα από 16 χρόνια να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έπειτα από μια επιβλητική νίκη σε βάρος της Λιθουανίας.

Η Τουρκία θέλει να διεκδικήσει το δεύτερο μετάλλιο της ιστορίας της.

Σύμφωνα με το ERTSports, περίπου 1.000 Έλληνες που θα ταξιδέψουν στην Ρίγα φορώντας τα «γαλανόλευκα» για να υποστηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Βασίλη Σπανούλη. Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ έχει ζητήσει επισήμως 1.500 εισιτήρια από την FIBA, για τον ημιτελικό της Παρασκευής.


Τα εισιτήρια αυτά αναμένεται να φύγουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ναυλώνονται πτήσεις τσάρτερ η μία μετά την άλλη.

Παράλληλα, ο Έργκιν Άταμαν απεύθυνε κάλεσμα στις τουρκικές αεροπορικές εταιρείες για περισσότερες πτήσεις τσάρτερ. Λίγες ώρες αργότερα, γνωστή εταιρεία από την Τουρκία, που είναι και χορηγός των εθνικών ομάδων της χώρας, προγραμμάτισε πτήση, που θα αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής απευθείας για τη Ρίγα και θα επιστρέψει τη Δευτέρα.

Μάλιστα, η τουρκική ομοσπονδία ευχαρίστησε δημόσια την εταιρεία.

00:34 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

22:40 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

20:58 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

19:20 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

