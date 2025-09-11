Κορινθία: Εντοπίστηκε νέα μεγάλη χασισοφυτεία – Χιλιάδες δενδρύλλια κάνναβης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εντοπίστηκε νέα χασισοφυτεία – μαμούθ στην Ορεινή Κορινθία

Σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση που στήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, οι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας κατάφεραν ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα των ναρκωτικών. Σε δύσβατη περιοχή της Ορεινής Κορινθίας εντοπίστηκε νέα φυτεία–μαμούθ με χιλιάδες δενδρύλλια κάνναβης.

Λίγες μόνο ημέρες μετά τον εντοπισμό 2.013 δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινή περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, οι αστυνομικοί βρήκαν νέα μεγάλη χασισοφυτεία στην Ορεινή Κορινθία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Korinthostv, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» των τελευταίων ετών στον νομό Κορινθίας. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών.

 

 

 

 

 

 

