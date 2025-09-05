«Εγκλωβισμένοι» αστυνομικοί στη μεγαλύτερη χασισοφυτεία της Κορινθίας

«Εγκλωβισμένοι» αστυνομικοί στη μεγαλύτερη χασισοφυτεία της Κορινθίας

Εγκλωβισμένοι είναι αστυνομικοί, σε μεγάλη χασισοφυτεία που εντοπίστηκε στην Κορινθία, καθώς περιμένουν εδώ και μια μέρα τη συνδρομή εναέριων μέσων για την απομάκρυνση των χιλιάδων δενδρυλλίων κάνναβης.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, η επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στην Κορινθία οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 2.012 δενδρυλλίων κάνναβης.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο εγχείρημα εδώ και περισσότερο από ένα 24ωρο παραμένουν εγκλωβισμένοι στο σημείο, καθώς οι συνθήκες καθιστούν αδύνατη την απομάκρυνση ή τη μεταφορά των ευρημάτων.

14:44 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

