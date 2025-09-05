Ανατροπή στην τραγωδία της Λισαβόνας: Ζωντανός ο Γερμανός πατέρας που είχε θεωρηθεί νεκρός στο δυστύχημα του τελεφερίκ

Μια δραματική ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση του πολύνεκρου δυστυχήματος με το διάσημο τελεφερίκ «Gloria», στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, Λισαβόνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής ιστοσελίδας PÚBLICO, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας 46χρονος Γερμανός, πατέρας ενός από τα παιδιά που βρισκόταν στο μοιραίο τελεφερίκ και είχε θεωρηθεί νεκρός, είναι τελικά ζωντανός και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο São José της Λισαβόνας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής, η Δικαστική Αστυνομία (PJ) διευκρίνισε ότι «ο Γερμανός πολίτης, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί την Πέμπτη ως ένα από τα θύματα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο São José».

Η μητέρα του παιδιού παραμένει σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Santa Maria, ενώ ο γιος τους, 3 ετών, έλαβε εξιτήριο αργά το απόγευμα της Πέμπτης και πλέον βρίσκεται υπό τη φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας, όπως επιβεβαίωσε πηγή του νοσοκομείου στην εφημερίδα PÚBLICO.

Το νοσοκομείο São José είχε ανακοινώσει το πρωί της Πέμπτης ότι υποδέχθηκε 9 τραυματίες από το δυστύχημα της Τετάρτης, πέντε σε σοβαρή κατάσταση και τέσσερις με ελαφρύτερους τραυματισμούς. Ένας από τους σοβαρά τραυματισμένους υπέκυψε στη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 16.

Η Δικαστική Αστυνομία διευκρίνισε ακόμη ότι «οι εθνικότητες των 16 θυμάτων έχουν επιβεβαιωθεί, έπειτα από επιστημονική ταυτοποίηση σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής και Εγκληματολογικών Επιστημών: πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες, ένας Ελβετός, τρεις Βρετανοί, δύο Καναδοί, ένας Ουκρανός, ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος».

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την Πέμπτη έξι άτομα νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ, ενώ τρεις άλλοι σοβαρά τραυματισμένοι εμφάνιζαν σημάδια βελτίωσης.

Από τους εννέα συνολικά νοσηλευόμενους, τρεις ήταν Πορτογάλοι, ένας Νοτιοκορεάτης, ένας Γερμανός, ένας Ελβετός, ένας από το Πράσινο Ακρωτήρι, ένας Μαροκινός και ένα άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Συνολικά, 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ – και οι 13 με ελαφρά τραύματα έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Santa Casa da Misericórdia επιβεβαίωσε, με ανακοίνωση που εστάλη αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ότι τέσσερις από τους 16 νεκρούς του δυστυχήματος ήταν εργαζόμενοι της. Επιπλέον, δύο ακόμη υπάλληλοι του ιδρύματος συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών που παραμένουν στο νοσοκομείο.