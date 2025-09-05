Γερμανία: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο 18χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στη δασκάλα του, αναφέρει η BILD

Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Φωτογραφία: Jan Ohmen / Bild

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η επίθεση με μαχαίρι σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Έσσεν, η οποία οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Bild, ο δράστης, ένας 18χρονος φοιτητής κοσοβάρικης καταγωγής, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών λίγες ώρες μετά την επίθεση.

Το Reuters, από την πλευρά του, μεταδίδει πως ο ύποπτος τραυματίστηκε από σφαίρες και συνελήφθη.

«Στη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση πυροβόλου όπλου. Ο ύποπτος τραυματίστηκε και δέχεται ιατρικές φροντίδες», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας.


Ο 18χρονος φοιτητής φέρεται να πλησίασε τη δασκάλα του μέσα στην αίθουσα και να τη μαχαίρωσε στην κοιλιά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, «η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο». Παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση, προκαλώντας πανικό στο σχολείο.

Η αστυνομία περικύκλωσε το κτίριο με πάνοπλους αστυνομικούς. Δεκάδες μαθητές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο για περιπτώσεις ένοπλων επιθέσεων, οχυρώθηκαν σε αίθουσες, ενώ οι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια των αστυνομικών.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί, οι αρχές έλαβαν αναφορά για έναν ύποπτο σε πάρκο, περίπου τρία χιλιόμετρα από το σχολείο, ο οποίος ταίριαζε με την περιγραφή του δράστη.

Όταν οι ειδικές δυνάμεις προσπάθησαν να τον ελέγξουν, εκείνος «έτρεξε κατευθείαν προς τους αστυνομικούς με μαχαίρι», σύμφωνα με την Bild. Τότε οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του και τον συνέλαβαν.

Με πληροφορίες από: Bild, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

