Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αστειεύεται ότι μέθυσε με γνωστό χολιγουντιανό ηθοποιό

Μία εμφάνιση – έκπληξη στην τηλεοπτική ταξιδιωτική εκπομπή του χολιγουντιανού ηθοποιού Γιουτζίν Λεβί έκανε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Στο τρέιλερ για την ταξιδιωτική εκπομπή «The Reluctant Traveler» (σ.σ. Ο απρόθυμος ταξιδιώτης) ο 78χρονος ηθοποιός εξηγεί ότι ταξιδεύει ανά τον κόσμο προκειμένου να εκπληρώσει πολλές από τις επιθυμίες στην λίστα που έχει φτιάξει με όσα πρέπει να ζήσει πριν πεθάνει (bucket list).

Προς το τέλος του βίντεο ο Γιουτζίν Λεβί φαίνεται να περπατάει σε κάποια από τις βασιλικές κατοικίες στην Βρετανία, πιθανότατα στο Κάστρο του Ουίνδσορ. «Ω δεν γίνεται καλύτερο από αυτό», ακούγεται να λέει ο Λεβί, που αναφέρει ότι σκοπεύει να ζήσει «την βασιλική ζωή στην Βρετανία».

Αμέσως μετά εμφανίζεται να περπατάει στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε δάσος. Τότε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ρωτάει τον ηθοποιό: «Το να μεθύσεις με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ήταν στη λίστα με τις επιθυμίες σου (bucket list);». «Αυτό είναι ολόκληρη η λίστα» απαντάει με χιούμορ ο Λεβί.