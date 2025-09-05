Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αστειεύεται ότι μέθυσε με γνωστό χολιγουντιανό ηθοποιό

Enikos Newsroom

lifestyle

Πρίγκιπας Ουίλιαμ Γιουτζίν Λεβί
Πηγή: Apple TV

Μία εμφάνιση – έκπληξη στην τηλεοπτική ταξιδιωτική εκπομπή του χολιγουντιανού ηθοποιού Γιουτζίν Λεβί έκανε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Στο τρέιλερ για την ταξιδιωτική εκπομπή «The Reluctant Traveler» (σ.σ. Ο απρόθυμος ταξιδιώτης) ο 78χρονος ηθοποιός εξηγεί ότι ταξιδεύει ανά τον κόσμο προκειμένου να εκπληρώσει πολλές από τις επιθυμίες στην λίστα που έχει φτιάξει με όσα πρέπει να ζήσει πριν πεθάνει (bucket list).

Προς το τέλος του βίντεο ο Γιουτζίν Λεβί φαίνεται να περπατάει σε κάποια από τις βασιλικές κατοικίες στην Βρετανία, πιθανότατα στο Κάστρο του Ουίνδσορ. «Ω δεν γίνεται καλύτερο από αυτό», ακούγεται να λέει ο Λεβί, που αναφέρει ότι σκοπεύει να ζήσει «την βασιλική ζωή στην Βρετανία».

Πηγή: Apple TV

Αμέσως μετά εμφανίζεται να περπατάει στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε δάσος. Τότε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ρωτάει τον ηθοποιό: «Το να μεθύσεις με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ήταν στη λίστα με τις επιθυμίες σου (bucket list);». «Αυτό είναι ολόκληρη η λίστα» απαντάει με χιούμορ ο Λεβί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπανάκι EMA: Φάρμακα-μαϊμού που υπόσχονται απώλεια βάρους «πλημμυρίζουν» το διαδίκτυο

«Είμαι ορθοπεδικός – Αυτό είναι το Νο1 πράγμα που δεν θα έκανα ποτέ αν είχα πόνο στο ισχίο»

Ιαπωνία: Ο Τραμπ μειώνει στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα

Κρήτη: Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι με… φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τι σημαίνει η φράση «Φύρδην μίγδην» και από πού προέρχεται

Ανακάλυψη κβαντικού εκπομπού σε διαμάντια επιτρέπει νέο τύπο σύζευξης
περισσότερα
09:25 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Χατζής για Μαρινέλλα: «Στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου» – Όσα αποκάλυψε για την υγεία της

Για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας μίλησε μεταξύ άλλων ο Κώστας Χατζής σε συνέντευξή ...
05:08 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Βερλέκης: Στο Ηρώδειο με τη σύζυγό του – Σπάνια εμφάνιση για το ζευγάρι

Ο αγαπημένος ηθοποιός Νίκος Βερλέκης πραγματοποίησε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις το...
04:15 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Αθηνά Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα: Η φωτογραφία από την συνάντησή τους με τον Τζόρτζιο Αρμάνι και το συγκινητικό αντίο

Βαρύ πένθος επικρατεί στον χώρο της μόδας μετά την είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι, που...
03:15 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πέτρος Κωστόπουλος για Τζόρτζιο Αρμάνι: «Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μόδα 50 χρόνια πριν»

Η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών, το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος