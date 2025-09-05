Κομισιόν σε Αυτιά: Άμεση χρηματοδότηση νησιών ορεινών-περιοχών

Με απλούστερες διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ευελιξία θα γίνεται η κατανομή των κονδυλίων για να στηριχθούν οι περιφέρειες αλλά και οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές, που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα λόγω του δημογραφικού, των φυσικών καταστροφών και του μεταναστευτικού.

Και αυτό προβλέπεται στον νέο Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Piotr Serafin, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γ. Αυτιά, σχετικά με την εφαρμογή ρήτρας ίσης ανάπτυξης σε νησιά και ορεινές περιοχές.

Η πλήρης απάντηση είναι η εξής:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Η πορεία προς το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο», της 11ης Φεβρουαρίου 2025, η πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα εξασφαλίσει έναν απλούστερο, περισσότερο εστιασμένο προϋπολογισμό με μεγαλύτερο αντίκτυπο και ευθυγραμμισμένο με τις προτεραιότητες της ΕΕ. Ο μελλοντικός προϋπολογισμός θα έχει ως στόχο μια ενισχυμένη πολιτική συνοχής και ανάπτυξης, με τις περιφέρειες στο επίκεντρο, όπως υπογραμμίζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις της Επιτροπής, και θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τα νησιά και τις ορεινές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες τους και τις προκλήσεις που θέτουν, ιδίως όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη συνδεσιμότητα, τη μετανάστευση και τη δημογραφική μετάβαση.

Στο επίκεντρο αυτού του εκσυγχρονισμένου προϋπολογισμού θα βρίσκεται ένα εθνικό και περιφερειακό σχέδιο εταιρικής σχέσης για κάθε χώρα, με βασικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, το οποίο θα επικεντρώνεται στις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ενώ θα σχεδιάζεται και θα εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων τους. Η τοποκεντρική προσέγγιση παραμένει απαραίτητη για την αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι διάφορες περιφέρειες. Με τον συνδυασμό βασικών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο ενός σχεδίου, θα είναι δυνατή η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με πιο στοχευμένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Η προσέγγιση αυτή θα συνδυάζει συγκεκριμένες επενδύσεις, νομοθετικούς και κανονιστικούς μοχλούς και τεχνική υποστήριξη, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων σε πλήρη αντιστοιχία με τις τοπικές ανάγκες και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, το ευρύ πεδίο επιλεξιμότητας και η πλούσια χρηματοδοτική εργαλειοθήκη του σχεδίου, τα οποία καθιστούν δυνατή τη χρήση μόχλευσης με χρηματοδοτικά μέσα, θα συμβάλουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων μέτρων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε περιοχής.