Πρίγκιπας Χάρι: Τον Σεπτέμβριο θα έχει τετ-α-τετ με τον βασιλιά Κάρολο – Απέρριψε την πρόσκληση ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε παλαιότερη συνάντηση.
Ο πρίγκιπας Χάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε παλαιότερη συνάντηση. Πηγή: EPA

Έπειτα από 20 μήνες ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να δει από κοντά τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο όταν θα βρίσκεται στο Λονδίνο για φιλανθρωπική εκδήλωση.

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η ανακούφιση μετά τον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν – Νέες αποκαλύψεις για τη στάση του απέναντι τους

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Mirror, ο δούκας του Σάσεξ θα ταξιδέψει στην βρετανική πρωτεύουσα στις 8 Σεπτεμβρίου για τα βραβεία WellChild Awards και θα συναντηθεί με τον βασιλιά, Κάρολο κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Βρετανία.

Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι είναι εφικτή μία συμφιλίωση μεταξύ του βασιλιά Καρόλου και του δευτερότοκου γιου του. Ωστόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φέρεται να έχει απορρίψει «εκ προοιμίου» την πρόσκληση του αδελφού του για συνάντηση.

Πρίγκιπας Χάρι: Είναι «Spare» και στο σπίτι του – Τι αποκαλύπτουν οι ειδικοί στην γλώσσα του σώματος

«Κανείς δεν προσποιείται ότι τα ευρύτερα οικογενειακά ζητήματα έχουν επιλυθεί, αλλά πρόκειται για την αρχή με τον Κάρολο και τον Χάρι», δήλωση η πηγή. Επίσης εξήγησε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα και στις δύο πλευρές για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

βασιλιάς Κάρολος πρίγκιπας Χάρι
Πηγή: EPA

«Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ότι η συμφιλίωση είναι εφικτή», τόνισε η πηγή.

«Η ομάδα του πρίγκιπα Χάρι και το Παλάτι έχουν ανοίξει γραμμή επικοινωνίας και υπάρχει κάθε ελπίδα ότι πατέρας και γιος θα συναντηθούν όταν ο Δούκας επιστρέψει στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο», σημείωσε η ίδια πηγή.

Συνεργάτης του Παλατιού δήλωσε ότι υπάρχει «η αίσθηση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή» για να αποκατασταθούν οι γέφυρες μεταξύ τους αφού η ομάδα επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι συναντήθηκε υπό άκρα μυστικότητα με τον γραμματέα επικοινωνίας του Βρετανού μονάρχη στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούλιο.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι θα είναι μία «απλή συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο» μεταξύ του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι και όχι κάποια «μεγάλη χειρονομία» ή μία συνάντηση με επικοινωνιακό χαρακτήρα. Όπως φαίνεται η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια είναι τα προαπαιτούμενα για την συνάντηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Να σημειωθεί ότι τα δημοσιεύματα στον αμερικανικό και βρετανικό Τύπο αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα επισκεφθεί το Λονδίνο μόνος του αφού η Μέγκαν Μαρκλ θα μείνει στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο με τα δύο παιδιά τους.

