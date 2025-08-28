Πρίγκιπας Χάρι: Τον Σεπτέμβριο θα επισκεφθεί το Λονδίνο – Θα συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο;

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο πρίγκιπας Χάρι κατά την άφιξη του στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο για την τελετή για τους Αγώνες Invictus.

Το Λονδίνο θα επισκεφθεί ο πρίγκιπας Χάρι τον επόμενο μήνα, όταν και συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Πρίγκιπας Χάρι: Είναι «Spare» και στο σπίτι του – Τι αποκαλύπτουν οι ειδικοί στην γλώσσα του σώματος

Ο δούκας του Σάσεξ θα γιορτάσει τα επιτεύγματα παιδιών με σοβαρές ασθένειες και των οικογενειών τους, σε φιλανθρωπική εκδήλωση στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα περάσει χρόνο μαζί τους σε δεξίωση πριν από την τελετή απονομής βραβείων. Αμέσως μετά θα βραβεύσει ένα παιδί ηλικίας από 4 έως 6 ετών για την έμπνευση που προσφέρει με τον καθημερινό αγώνα που δίνει.

Βασιλιάς Κάρολος – Πρίγκιπας Χάρι: Συνάντηση στελεχών τους με στόχο την συμφιλίωση – «Ήταν ένα πρώτο βήμα»

Όπως είναι φυσικό η επίσκεψη του δούκα του Σάσεξ θα πυροδοτήσει νέα δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο για το εάν θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο ή τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι θα πραγματοποιηθεί περίπου μια εβδομάδα πριν ο Βρετανός βασιλιάς υποδεχθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια για επίσημη επίσκεψη στις 17 Σεπτεμβρίου.

Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να τα βρουν με το Παλάτι; – Οι κινήσεις που έκανε στενός σύμβουλός τους

Να σημειωθεί ότι μέλη της ομάδας επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ συνάντησαν τον βοηθό του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Μέγκαν Μαρκλ δεν αναμένεται να συνοδεύσει στην επίσκεψη στο Λονδίνο τον σύζυγό της. Επίσης και τα παιδιά του ζευγαριού, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ θα παραμείνουν στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

