Τηλεθέαση (27/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Τα νούμερα της τηλεθέασης για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 23,2%
- Κοινωνία Ώρα Mega 16,7%
- Ώρα Ελλάδος 12,4%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 18,9%
- Καλοκαίρι παρέα 10,1%
- 10 παντού 9,9%
Απογευματινή ζώνη
- Ο τροχός της τύχης 16,1%
- Live News 15,2%
- Καθαρές κουβέντες 7,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 19,2%
- Σήμερα 9,8%
- Ωρα Ελλάδος 4,9%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 12,8%
- Καλοκαίρι παρέα 9,1%
- 10 παντού 5,1%
Απογευματινή ζώνη
- Ο τροχός της τύχης 13,5%
- Live News 13,1%
- Καθαρές κουβέντες 4,4%