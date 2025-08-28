Τηλεθέαση (27/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Τα νούμερα της τηλεθέασης για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 23,2%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 16,7%
  • Ώρα Ελλάδος  12,4%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι  18,9%
  • Καλοκαίρι παρέα  10,1%
  • 10 παντού 9,9%

Απογευματινή ζώνη

  • Ο τροχός της τύχης 16,1%
  • Live News 15,2%
  • Καθαρές κουβέντες 7,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 19,2%
  •  Σήμερα 9,8%
  • Ωρα Ελλάδος 4,9%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 12,8%
  • Καλοκαίρι παρέα 9,1%
  • 10 παντού 5,1%

Απογευματινή ζώνη

  • Ο τροχός της τύχης 13,5%
  • Live News 13,1%
  • Καθαρές κουβέντες 4,4%

11:24 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

