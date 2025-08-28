Τραγωδία στην Καστοριά: Θρήνος για τα δύο 16χρονα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Οι γονείς τα αναζητούσαν όλη τη νύχτα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Καστοριά: Θρήνος για τα δύο 16χρονα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Οι γονείς τα αναζητούσαν όλη τη νύχτα

Δυο 16χρονα παιδιά, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, έχασαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/08) τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στον επαρχιακό δρόμο Καστοριάς- Αμυνταίου στην περιοχή της Κορρησού.

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν και σύμφωνα με την αστυνομία οδηγούσε το 16χρονο αγόρι, βρέθηκε παραμορφωμένο δίπλα σε ένα δέντρο, προφανώς από τη σφοδρή σύγκρουση που προηγήθηκε.

Χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστούν, στις 6 το πρωί τα δύο 16χρονα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τις αισθήσεις και στο νοσοκομείο Καστοριάς, όπου μεταφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς των παιδιών αργά την νύχτα, γύρω στις 2:00, δήλωσαν στην αστυνομία ότι ψάχνουν τα παιδιά τους, αλλά δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους εγκλωβισμένα στο αυτοκίνητο τους.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια και συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί το Τμήμα τροχαίας Καστοριάς.

