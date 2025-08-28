Τραγωδία στην Καστοριά: Δύο 16χρονα παιδιά σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, όπου δύο 16χρονα παιδιά έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/08).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΟΡΕΝ και της εκπομπής “Ωρα Ελλάδος”, το χρονικό της τραγωδίας άρχισε να γράφεται περίπου στις 06:00 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα τροχαίο δυστύχημα.

Ένα λευκό αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας 16χρονος και μία 16χρονη, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο ήταν δύσκολη.

τροχαίο Καστοριά

Έπειτα από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

 

