Eurobasket 2025: Απόψε ρίχνεται στη μάχη η Εθνική κόντρα στην Ιταλία

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αντετοκούνμπο Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Στη «μάχη» του Eurobasket 2025 ρίχνεται σήμερα, Πέμπτη (28/8) η Εθνική Ελλάδας καθώς αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 21:30 στον πρώτο της αγώνα για τον 3ο όμιλο της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκινάει την προσπάθεια της με συγκρατημένη αισιοδοξία έχοντας ως στόχο να εξελιχθεί ως ομάδα μέσα στο τουρνουά και διατηρώντας ως κρυφό πόθο ένα μετάλλιο, κάτι που έχει να συμβεί από το 2009 και το Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας όταν και είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Η Εθνική είχε αντιμετωπίσει την Ιταλία πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου, όταν είχε καταφέρει να επικρατήσει με 76-74 στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις, παρά το γεγονός ότι είχε αγωνιστεί χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου.

Η 12άδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης

Η 12αδα της εθνικής: Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ΒασίληςΤολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

  • 30/8 Κύπρος-Ελλάδα 18:15
  • 31/8 Γεωργία-Ελλάδα 15:00
  • 2/9 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 15:00
  • 4/9 Ισπανία-Ελλάδα 21:30

02:10 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

00:25 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

23:55 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

20:24 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

MUST READ

