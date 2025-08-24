Εθνική Ελλάδας: Τελευταίο τεστ πριν από το Ευρωμπάσκετ 2025

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αντετοκούνμπο Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Το τελευταίο τεστ πριν την εκκίνηση των υποχρεώσεων της στο Ευρωμπάσκετ 2025, δίνει η Εθνική Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υποδέχεται απόψε στο ΟΑΚΑ (24/8, 20:00) την ισχυρή Γαλλία, στην πρόβα τζενεράλε πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, έχει στη διάθεση του 13 παίκτες, μετά τα «κοψίματα» των Νίκου Χουγκάζ και Νάσου Μπαζίνα και μετά το αποψινό φιλικό θα ανακοινώσει τη δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διοργάνωση.

Οι διεθνείς που συνεχίζουν στην προετοιμασία της «γαλανόλευκης»

  • Κώστας Παπανικολάου,
  • Κώστας Σλούκας,
  • Γιάννης Αντετοκουνμπο,
  • Γιαννούλης Λαρεντζάκης,
  • Ντίνος Μήτογλου,
  • Θανάσης Αντετοκούνμπο,
  • Τάιλερ Ντόρσεϊ,
  • Παναγιώτης Καλαϊτζάκης,
  • Δημήτρης Κατσίβελης,
  • Βαγγέλης Ζούγρης,
  • Αλέξανδρος Σαμοντούροβ,
  • Βασίλης Τολιόπουλος,
  • Κώστας Αντετοκούνμπο.

Στον αντίποδα, η Γαλλία θα παραταχθεί δίχως τον Ματ Στραζέλ, καθώς ο 23χρονος πόιντ γκαρντ της Μονακό ταλαιπωρείται από μυϊκή κάκωση στον δεξί μηρό και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Η σύνθεση της Γαλλίας για το φιλικό με την Ελλάδα

  • Αϊζέια Κορντινιέ,
  • Μπιλάλ Κουλιμπαλί,
  • Σιλβέιν Φρανσίσκο,
  • Τζέιλεν Χορντ,
  • Μουχαμαντού Τζαϊτέ,
  • Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό,
  • Τεό Μάλεντον,
  • Έλι Οκόμπο,
  • Ζακαρί Ρισασέ,
  • Άλεξ Σαρ,
  • Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

05:10 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

04:45 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

01:20 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

00:05 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

