Εθνική Ελλάδας: Τελευταίο τεστ πριν από το Ευρωμπάσκετ 2025

Το τελευταίο τεστ πριν την εκκίνηση των υποχρεώσεων της στο Ευρωμπάσκετ 2025, δίνει η Εθνική Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υποδέχεται απόψε στο ΟΑΚΑ (24/8, 20:00) την ισχυρή Γαλλία, στην πρόβα τζενεράλε πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, έχει στη διάθεση του 13 παίκτες, μετά τα «κοψίματα» των Νίκου Χουγκάζ και Νάσου Μπαζίνα και μετά το αποψινό φιλικό θα ανακοινώσει τη δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διοργάνωση.

Οι διεθνείς που συνεχίζουν στην προετοιμασία της «γαλανόλευκης»

Κώστας Παπανικολάου,

Κώστας Σλούκας,

Γιάννης Αντετοκουνμπο,

Γιαννούλης Λαρεντζάκης,

Ντίνος Μήτογλου,

Θανάσης Αντετοκούνμπο,

Τάιλερ Ντόρσεϊ,

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης,

Δημήτρης Κατσίβελης,

Βαγγέλης Ζούγρης,

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ,

Βασίλης Τολιόπουλος,

Κώστας Αντετοκούνμπο.

Στον αντίποδα, η Γαλλία θα παραταχθεί δίχως τον Ματ Στραζέλ, καθώς ο 23χρονος πόιντ γκαρντ της Μονακό ταλαιπωρείται από μυϊκή κάκωση στον δεξί μηρό και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Η σύνθεση της Γαλλίας για το φιλικό με την Ελλάδα