Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα Δωδεκανήσου για το νερό – Μεταβαίνουν ειδικά κλιμάκια της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτμος, νερό, βιολογικός

Νερό χρώματος… καφέ, φυσικά ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, βγάζουν τις τελευταίες μέρες βρύσες στην Πάτμο. Για το θέμα υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ σήμερα θα μεταβούν στο νησί ειδικά κλιμάκια, τόσο της ΕΥΔΑΠ όσο και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Κάτοικοι και επισκέπτες, ανησυχούν για την υγεία τους.

H ανησυχία, αλλά και ο προβληματισμός του κόσμου είναι μεγάλος, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star. Οι βρύσες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βγάζουν καφέ νερό, ενώ για το θέμα υπήρξε η παρέμβαση του Εισαγγελέα Δωδεκανήσου, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Υπάρχουν κάποιοι που λένε πως ο βιολογικός καθαρισμός στο νησί λειτουργεί μερικώς, ωστόσο, ο δήμαρχος Πάτμου το αντικρούει, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται για λύματα από τον βιολογικό καθαρισμό, αλλά για πρόβλημα του δικτύου υδροδότησης που είναι παμπάλαιο.

Το θέμα είναι ότι στην καρδιά του καλοκαιριού, το νερό είναι πολύ κακής ποιότητας στο νησί και κάθε άλλο παρά για χρήση είναι.

Σήμερα στο νησί αναμένεται να μεταβούν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, που θα κάνουν ελέγχους σε έναν υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 100 μέτρων που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, για να διαπιστώσουν αν εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Η 88χρονη γιαγιά μου ζει την πιο γεμάτη ζωή απ’ όλους. Το “μυστικό της μακροζωίας” της είναι απίστευτα απλό»

Τι θα συμβεί αν πιείτε νερό από μπουκάλι που έχει μείνει για ώρα στον ήλιο ή το αυτοκίνητο;

Πρώτη κατοικία: Με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από τον φόρο μεταβίβασης

Ακρίβεια: Οι γονείς ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Hobo: Αποκαλύφθηκε μυστικός κώδικας 100 χρόνων μέσα από φωτογραφία που έγινε viral

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σκωτσέζο που παίζει γκάιντα σε 14 δευτερόλεπ...
περισσότερα
09:51 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Πειραιάς: Απέπλευσε το επιβατηγό-οχηματαγωγό μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου – Αποκαταστάθηκε η βλάβη

Άρση της απαγόρευσης απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Mykonos», μετά τη...
09:22 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Μύκονος: Συμμορία με «γουρούνες» λεηλατούσε τουριστικά καταλύματα – Τις 130.000 ευρώ άγγιζε η λεία τους 

Μέλη συμμορίας που κινούνταν με γουρούνες στη Μύκονο, είχαν κάνει τουλάχιστον 10 κλοπές σε του...
09:13 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Απαγόρευση απόπλου λόγω βλάβης επιβατηγού – οχηματαγωγού από το λιμάνι του Πειραιά

Την απαγόρευση απόπλου, λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος ελέγχου καυσαερίων του επιβατηγού ο...
08:57 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Επιτακτική η ανάγκη να σχεδιαστεί το μέλλον της κλιματικής προσαρμογής μετά τις φωτιές – «Τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια από εδώ πέρα» λέει καθηγητής

«Η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας στις 12 Αυγούστου και ο σχ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο