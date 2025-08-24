Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα Δωδεκανήσου για το νερό – Μεταβαίνουν ειδικά κλιμάκια της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας 

Νερό χρώματος… καφέ, φυσικά ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, βγάζουν τις τελευταίες μέρες βρύσες στην Πάτμο. Για το θέμα υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ σήμερα θα μεταβούν στο νησί ειδικά κλιμάκια, τόσο της ΕΥΔΑΠ όσο και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Κάτοικοι και επισκέπτες, ανησυχούν για την υγεία τους.

H ανησυχία, αλλά και ο προβληματισμός του κόσμου είναι μεγάλος, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star. Οι βρύσες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βγάζουν καφέ νερό, ενώ για το θέμα υπήρξε η παρέμβαση του Εισαγγελέα Δωδεκανήσου, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Υπάρχουν κάποιοι που λένε πως ο βιολογικός καθαρισμός στο νησί λειτουργεί μερικώς, ωστόσο, ο δήμαρχος Πάτμου το αντικρούει, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται για λύματα από τον βιολογικό καθαρισμό, αλλά για πρόβλημα του δικτύου υδροδότησης που είναι παμπάλαιο.

Το θέμα είναι ότι στην καρδιά του καλοκαιριού, το νερό είναι πολύ κακής ποιότητας στο νησί και κάθε άλλο παρά για χρήση είναι.

Σήμερα στο νησί αναμένεται να μεταβούν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, που θα κάνουν ελέγχους σε έναν υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 100 μέτρων που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, για να διαπιστώσουν αν εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα.