Παξοί: Για 45 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα – Το παιδί διέσχισε δύσκολο και ανηφορικό δρόμο για να φτάσει στη βίλα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Παξοί: Για 45 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα – Το παιδί διέσχισε δύσκολο και ανηφορικό δρόμο για να φτάσει στη βίλα 

Οι γονείς αλλά και ο παππούς της άτυχης 4χρονης, που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς, πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Δευτέρα, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανήλικου παιδιού σε κίνδυνο.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Και οι γονείς αλλά και ο παππούς του κοριτσιού, όταν συνέβη το περιστατικό βρίσκονταν στο σπίτι. Ο πατέρας και ο παππούς κοιμόντουσαν, ενώ η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στην εργασία της. Όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί εξαφανίστηκε, ενημέρωσε και ξεκίνησε μαζί με την αστυνομία και τους γείτονες να αναζητούν το παιδί.

Φαίνεται ότι γνώριζε το μέρος η 4χρονη

Η 4χρονη περπάτησε 300 μέτρα προκειμένου να φτάσει στη πισίνα. Φαίνεται ότι γνώριζε το μέρος, ενώ είχε μαζί της και ένα κουβαδάκι. Μάλλον, όπως όλα δείχνουν είχε σκοπό να παίξει φεύγοντάς από το σπίτι. Μάλιστα, ο δρόμος που διέσχισε, όπως μεταδίδει το Open, αφορά έναν σχετικά δύσκολο και ανηφορικό δρόμο, ώστε να φτάσει στην πισίνα. Σημειώνεται, ότι όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ακόμη και το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε να φτάσει στο σημείο.

Στην εν λόγω βίλα υπήρχαν 2 πισίνες. Μια μικρή και μια μεγάλη, στην οποία και την εντόπισε ένας εργαζόμενος της βίλας χωρίς τις αισθήσεις της, μια ώρα από την ώρα που έγινε αντιληπτό ότι έχει εξαφανιστεί.

Στο σημείο έσπευσε και ο γιατρός του Κέντρου Υγεία Παξών, ο οποίος προσπάθησε να επαναφέρει το παιδί. Συγκεκριμένα, για 45 λεπτά προσπαθούσαν να κάνουν το αδύνατο δυνατό, χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.

Τη Δευτέρα θα γίνει στην Κέρκυρα η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 4χρονης.

«Θέλω να πεθάνω, είμαστε σε σοκ»

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», ανέφερε η γιαγιά της 4χρονης, σύμφωνα με το Star.

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει γιατί ψάχνει το παιδί και έπειτα από δύο ώρες έμαθα ότι το βρήκανε πνιγμένο. Το βρήκε κάποιος μάγειρας που δουλεύει στην πισίνα, στη βίλα και το βρήκε πνιγμένο», δήλωσε ο εργοδότης της μητέρας.

H Αμέλια είχε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι η μικρή Αμέλια σε τρεις ημέρες, θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.

O πατέρας της, όταν γεννήθηκε το κοριτσάκι, έκανε ένα τατουάζ με την ημερομηνία και την ώρα της γέννησης της κόρης του – 26 Αυγούστου του 2021. Στο τατουάζ φαίνεται το χέρι του που κρατάει το δικό της και το όνομα του άτυχου κοριτσιού, Αμέλια.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παρακεταμόλη και γονιμότητα: Νέα μελέτη προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης

Βρείτε τις διαφορές στο τραπέζι με το πρωινό: Μόνο το 1% μπορεί να λύσει το τεστ οπτικής αντίληψης μέσα σε 5 δευτερόλεπτα

Πρώτη κατοικία: Με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από τον φόρο μεταβίβασης

Ακρίβεια: Οι γονείς ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σκωτσέζο που παίζει γκάιντα σε 14 δευτερόλεπ...

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες
περισσότερα
08:09 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Βόλος: Κυνικά ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 40χρονος κατά την σύλληψή του – Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα

Συνελήφθη το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο 40χρονος που δολοφόνησε την σύζυγό του στον Βόλο, μπροστά...
07:38 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Ακρωτηριάστηκε οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στη Νικήτη

Ένας άνδρας 30 ετών υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε ...
07:11 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου

Κυριακή 24 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αιτω...
06:40 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (24/8) στην Αθήνα και σε άλλη 1 περιοχή της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο