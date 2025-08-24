Παξοί: Για 45 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα – Το παιδί διέσχισε δύσκολο και ανηφορικό δρόμο για να φτάσει στη βίλα 

Οι γονείς αλλά και ο παππούς της άτυχης 4χρονης, που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς, πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Δευτέρα, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανήλικου παιδιού σε κίνδυνο.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Και οι γονείς αλλά και ο παππούς του κοριτσιού, όταν συνέβη το περιστατικό βρίσκονταν στο σπίτι. Ο πατέρας και ο παππούς κοιμόντουσαν, ενώ η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στην εργασία της. Όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί εξαφανίστηκε, ενημέρωσε και ξεκίνησε μαζί με την αστυνομία και τους γείτονες να αναζητούν το παιδί.

Φαίνεται ότι γνώριζε το μέρος η 4χρονη

Η 4χρονη περπάτησε 300 μέτρα προκειμένου να φτάσει στη πισίνα. Φαίνεται ότι γνώριζε το μέρος, ενώ είχε μαζί της και ένα κουβαδάκι. Μάλλον, όπως όλα δείχνουν είχε σκοπό να παίξει φεύγοντάς από το σπίτι. Μάλιστα, ο δρόμος που διέσχισε, όπως μεταδίδει το Open, αφορά έναν σχετικά δύσκολο και ανηφορικό δρόμο, ώστε να φτάσει στην πισίνα. Σημειώνεται, ότι όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ακόμη και το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε να φτάσει στο σημείο.

Στην εν λόγω βίλα υπήρχαν 2 πισίνες. Μια μικρή και μια μεγάλη, στην οποία και την εντόπισε ένας εργαζόμενος της βίλας χωρίς τις αισθήσεις της, μια ώρα από την ώρα που έγινε αντιληπτό ότι έχει εξαφανιστεί.

Στο σημείο έσπευσε και ο γιατρός του Κέντρου Υγεία Παξών, ο οποίος προσπάθησε να επαναφέρει το παιδί. Συγκεκριμένα, για 45 λεπτά προσπαθούσαν να κάνουν το αδύνατο δυνατό, χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.

Τη Δευτέρα θα γίνει στην Κέρκυρα η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 4χρονης.

«Θέλω να πεθάνω, είμαστε σε σοκ»

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», ανέφερε η γιαγιά της 4χρονης, σύμφωνα με το Star.

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει γιατί ψάχνει το παιδί και έπειτα από δύο ώρες έμαθα ότι το βρήκανε πνιγμένο. Το βρήκε κάποιος μάγειρας που δουλεύει στην πισίνα, στη βίλα και το βρήκε πνιγμένο», δήλωσε ο εργοδότης της μητέρας.

H Αμέλια είχε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι η μικρή Αμέλια σε τρεις ημέρες, θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.

O πατέρας της, όταν γεννήθηκε το κοριτσάκι, έκανε ένα τατουάζ με την ημερομηνία και την ώρα της γέννησης της κόρης του – 26 Αυγούστου του 2021. Στο τατουάζ φαίνεται το χέρι του που κρατάει το δικό της και το όνομα του άτυχου κοριτσιού, Αμέλια.