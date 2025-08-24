Νεκρός άνδρας από αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο – Είχε κολυμπήσει σε λίμνη

Μια τραγική περίπτωση μόλυνσης από την αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο σημειώθηκε στο Μιζούρι. Ένας κάτοικος πέθανε αφού μολύνθηκε στη λίμνη Όζαρκς, ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας.

Ο ασθενής, ο οποίος κατονομάστηκε μόνο ως ενήλικας από το Μιζούρι, πέθανε την Τρίτη σε νοσοκομείο της περιοχής του Σεντ Λούις, ανέφερε σε δελτίο Τύπου το Υπουργείο Υγείας και Υπηρεσιών Ηλικιωμένων του Μιζούρι (DHSS).

Στις 13 Αυγούστου, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το άτομο είχε προσβληθεί από Naegleria fowleri, μια μικροσκοπική αμοιβάδα που προκαλεί πρωτοπαθή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (PAM) — μια σπάνια αλλά σχεδόν πάντα θανατηφόρα εγκεφαλική λοίμωξη που συχνά αναφέρεται ως ασθένεια που «τρώει τον εγκέφαλο».

Η Naegleria fowleri υπάρχει φυσικά σε ζεστά γλυκά νερά, όπως λίμνες, ποτάμια και λίμνες. Η αμοιβάδα ευδοκιμεί σε νερά ποταμών και λιμνών στους 80 έως 115 βαθμούς Φαρενάιτ, ειδικά μετά από καταιγίδες.

Η αμοιβάδα μολύνει τους ανθρώπους όταν το νερό εισέρχεται στο σώμα από τη μύτη, ταξιδεύοντας στον εγκέφαλο όπου καταστρέφει τον εγκεφαλικό ιστό. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η λοίμωξη είναι εξαιρετικά σπάνια. Λιγότερα από 10 κρούσματα αναφέρονται στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

Από το 1962, μόνο 167 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το DHSS. Το Μιζούρι έχει επιβεβαιώσει μόνο δύο άλλα κρούσματα στην ιστορία του – ένα το 1987 και ένα άλλο το 2022.

Συμπτώματα της αμοιβαδικής μηνιγγίτιδας

Η Naegleria fowleri προκαλεί την ασθένεια primary amoebic meningoencephalitis (PAM), γνωστή και ως αμοιβαδική μηνιγγίτιδα.

Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πονοκέφαλο

Εμετούς

Ναυτία

Δυσκαμψία στον αυχένα

Γνωστικές δυσλειτουργίες

Σταδιακά προκαλεί σοβαρό πρήξιμο και νέκρωση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σχεδόν πάντα στον θάνατο.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν γνωστές αποτελεσματικές θεραπείες για τη νόσο.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Η ρινική πλύση είναι μια πρακτική κατά την οποία διοχετεύεται νερό στη μύτη από το ένα ρουθούνι ώστε να εξέλθει από το άλλο, με σκοπό τον καθαρισμό της βλέννας και άλλων καταλοίπων.

Οι τοπικές αρχές συμβουλεύουν τους κατοίκους να βράζουν το νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν το χρησιμοποιήσουν για ρινικές πλύσεις, ώστε να εξουδετερωθούν πιθανά βακτήρια ή επιβλαβείς ουσίες.

Παράλληλα, τονίζουν: «Μην αφήνετε το νερό να εισέρχεται στη μύτη σας κατά τη διάρκεια του ντους, του μπάνιου ή όταν βρίσκεστε σε πισίνα ή φουσκωτή δεξαμενή. Μην βυθίζετε το κεφάλι σας κάτω από το νερό στην μπανιέρα, μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ψεκαστήρες χωρίς επίβλεψη και να αποφεύγετε τις νεροτσουλήθρες».