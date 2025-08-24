Ρωσία: Έπειτα από ουκρανική επιδρομή με drones πήρε φωτιά το πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ

Ρωσία: Έπειτα από ουκρανική επιδρομή με drones πήρε φωτιά το πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ

Επιδρομή με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης προκάλεσε φωτιά, που κατασβέστηκε έπειτα από λίγη ώρα, προκάλεσε ζημιά σε βοηθητικό μετασχηματιστή κι οδήγησε στη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας ενός από τους αντιδραστήρες στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το γραφείο Τύπου του σταθμού.

«Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) μάχης που ανήκε στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας καταρρίφθηκε από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Κουρσκ», εξήγησε η πηγή αυτή μέσω Telegram.

Κατά τη συντριβή του «το drone εξερράγη, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά βοηθητικός μετασχηματιστής», συνέχισε.

Το γραφείο Τύπου διαβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως λόγω της επίθεσης ο αντιδραστήρας υπ’ αριθμόν 3 της εγκατάστασης μείωσε την παραγωγή στο 50% της δυναμικότητας. Το κατεστραμμένο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε επίσης φωτιά, που κατασβέστηκε, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στην εγκατάσταση και στον περιβάλλοντα χώρο δεν ξεπέρασαν ποτέ τα φυσιολογικά όρια, σημείωσε το γραφείο Τύπου.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς Ουκρανίας ως αυτό το στάδιο. Το Κίεβο λέει πως τα πλήγματά του στη Ρωσία διεξάγονται σε ανταπόδοση για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική επικράτεια και σκοπό έχουν την καταστροφή υποδομών που κρίνει ότι είναι απαραίτητες για τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο και ότι δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιο τμήμα της εγκατάστασης εκδηλώθηκε φωτιά.

Νωρίτερα, το ομοσπονδιακό ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο REN μετέδωσε ότι ο μετασχηματιστής όπου εκδηλώθηκε φωτιά βρίσκεται έξω από το τμήμα της εγκατάστασης όπου λειτουργούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες.

