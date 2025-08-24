Δούκισσα Νομικού: Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά μέσα στο καλοκαίρι – ΦΩΤΟ

Η Δούκισσα Νομικού φαίνεται πως έχει μεγάλη αδυναμία στη Νέα Υόρκη, καθώς μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών ταξίδεψε ξανά στη μεγαλούπολη. Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας είχε βρεθεί στις ΗΠΑ στις αρχές του καλοκαιριού και αυτή την εβδομάδα επέστρεψε, κάτι που αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτηση στα social media.

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από τα ψηλά κτίρια της πόλης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πίσω στη Νέα Υόρκη». Στις εικόνες που δημοσίευσε φαίνεται να απολαμβάνει την ενέργεια της πόλης, διατηρώντας τους followers της διαρκώς ενημερωμένους.

Το νέο ταξίδι της τροφοδότησε και φήμες για πιθανές επαγγελματικές συναντήσεις στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν οι πληροφορίες αυτές έχουν βάση ή αν πρόκειται απλώς για σχόλια που κυκλοφόρησαν με αφορμή την παρουσία της στη Νέα Υόρκη.