Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών: Έκκληση για αυξημένη διεθνή στήριξη στην Αϊτή με φόντο την ασταμάτητη βία συμμοριών

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), Άλμπερτ Ράμντιν, απηύθυνε αυτή την εβδομάδα έκκληση για ενίσχυση της διπλωματικής και οικονομικής υποστήριξης στην Αϊτή, μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά και πολυδιάστατη κρίση. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεξέλεγκτη βία των συμμοριών, που έχει βυθίσει το κράτος της Καραϊβικής σε πολιτική, ανθρωπιστική και ασφαλιστική αστάθεια. Παράλληλα, τα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι, ενώ σχεδόν ο μισός πληθυσμός ζει σε συνθήκες οξείας διατροφικής ανασφάλειας.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, ταλανίζεται εδώ και χρόνια από τη δράση εγκληματικών οργανώσεων, στις οποίες αποδίδονται φόνοι, βιασμοί, λεηλασίες και απαγωγές για λύτρα. Η κατάσταση χειροτέρεψε από τις αρχές του 2024, όταν συμμορίες προχώρησαν σε συντονισμένες επιθέσεις κατά βασικών υποδομών της πρωτεύουσας, θέτοντας υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της πόλης.

«Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα να δεσμευτεί σε αυτή την προσπάθεια στο πλευρό των Αϊτινών, τόσο αυτών που βρίσκονται στην Αϊτή, όσο κι όσων βρίσκονται στο εξωτερικό», τόνισε ο Άλμπερτ Ράμντιν σε δηλώσεις του στο AFP, με αφορμή τη δημοσιοποίηση νέου «οδικού χάρτη» στήριξης της χώρας.

Ο ίδιος επεσήμανε την ανάγκη εξασφάλισης οικονομικών πόρων για την εφαρμογή του σχεδίου, σημειώνοντας: «Χρειαζόμαστε επίσης χρήματα. Μπορεί να καταρτίσεις το καλύτερο σχέδιο που γίνεται, όμως αν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις τη χρηματοδότησή του, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Επομένως, θα ρωτήσω κάθε κράτος μέλος: ‘Σε ποιον βαθμό θα θέλατε να βοηθήσετε;’».

Ο νέος οδικός χάρτης του ΟΑΚ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση της βίας των συμμοριών. Από το 2024 έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης με τη στήριξη του ΟΗΕ και υπό την ηγεσία της Κένυας. Ωστόσο, η πολυεθνική αποστολή υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ) δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να περιορίσει τη βία, κυρίως λόγω έλλειψης μέσων και προσωπικού.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων στις αρχές του 2024 οδήγησε τον τότε πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί σε παραίτηση, με την εξουσία να περνά σε προεδρικό συμβούλιο μετάβασης, το οποίο έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε εκλογές πριν από τη λήξη της θητείας του, τον Φεβρουάριο του 2026. Για το ενδεχόμενο αυτό, ο κ. Ράμντιν ήταν επιφυλακτικός, τονίζοντας: «Δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είναι αδύνατον, όμως πρέπει να γίνουν πολλά».

Τον Φεβρουάριο, τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν νέα διεθνή έκκληση για συγκέντρωση άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού. Η ανθρωπιστική κρίση και η βία δείχνουν να μην έχουν τέλος, με την Αϊτή να συνεχίζει να αναζητά διεθνή βοήθεια για να βγει από τον φαύλο κύκλο ανασφάλειας και εξαθλίωσης.