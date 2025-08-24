Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Τράβηξε ξανά τα βλέμματα με το μικροσκοπικό της μπικίνι

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τράβηξε ξανά τα βλέμματα με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, όπου εμφανίστηκε με ένα πολύ κομψό μαγιό. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει χαρακτηριστεί διαχρονικό στη μόδα, καθώς κολακεύει κάθε σωματότυπο και παραμένει ανάμεσα στις πιο κλασικές επιλογές.

Το μαγιό είναι ένα μπικίνι με κορδονάκια, τα οποία μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με το πώς επιλέγει να τα δέσει κανείς. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου προτίμησε να τα δέσει ψηλά, με αποτέλεσμα τα πόδια της να φαίνονται ακόμη πιο μακριά. Ωστόσο, η ίδια επιλογή μπορεί να γίνει και χαμηλότερα στη μέση, προσφέροντας διαφορετικό στυλ και άνεση.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι το floral μοτίβο, που δίνει μια πιο ρομαντική και καλοκαιρινή αίσθηση στο σύνολο. Για όσους δεν έχουν ήδη κάτι παρόμοιο στη συλλογή τους, η αγορά προσφέρει πολλές εναλλακτικές σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, οι οποίες ξεκινούν από μόλις 5 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, η εμφάνιση της Παναγιώταρου ανέδειξε ξανά πώς ένα σωστά επιλεγμένο μπικίνι μπορεί να αναδείξει το σώμα και να δώσει στυλ χωρίς μεγάλο κόστος.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία: