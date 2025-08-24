La Liga: Με ανατροπή η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Λεβάντε (3-2) – Δείτε τα γκολ

Η Μπαρτσελόνα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως οι δραματικές ανατροπές έχουν γίνει σήμα-κατατεθέν της. Οι «Μπλαουγκράνα» βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 μέσα στην έδρα της Λεβάντε, όμως με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο γύρισαν το παιχνίδι και πήραν τη νίκη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, φτάνοντας έτσι στο 2Χ2 στη La Liga.

Η «μουδιασμένη» αρχή και το προβάδισμα της Λεβάντε

Η Μπαρτσελόνα μπήκε χωρίς ρυθμό στο γήπεδο, δίνοντας χώρο στη Λεβάντε να βραχυκυκλώσει το παιχνίδι της. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την ασταθή άμυνα των Καταλανών και στο 15ο λεπτό άνοιξαν το σκορ. Ο Ιβάν Ρομέρο μπήκε στην περιοχή, πέρασε τον Κουμπαρσί και με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 1-0.

Παρά την αντίδραση της ομάδας του Φλικ, που ανέβασε ρυθμούς στη συνέχεια, η Λεβάντε διατήρησε τον έλεγχο. Στο 37ο λεπτό ο Πέδρι έβγαλε τον Τόρες απέναντι από τον τερματοφύλακα, όμως το σουτ του Ισπανού επιθετικού τράνταξε το δοκάρι. Στο 45′ η κεφαλιά του Ραφίνια πέρασε ελάχιστα άουτ, με τη Λεβάντε να βρίσκει και δεύτερο γκολ πριν την ανάπαυλα. Στις καθυστερήσεις, ο Μπαλντέ έκανε χέρι στην περιοχή και ο Μοράλες εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα, γράφοντας το 2-0.

Η αντεπίθεση της Μπάρτσα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με εντελώς διαφορετική εικόνα. Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά και μέσα σε λίγα λεπτά έφερε το ματς στα ίσα. Στο 49’ ο Πέδρι σούταρε κεραυνό έξω από την περιοχή και μείωσε σε 2-1. Τρία λεπτά αργότερα, ο Φεράν Τόρες με όμορφο τελείωμα στον αέρα, μετά από κόρνερ του Ραφίνια, σημείωσε το 2-2.

Το ματς άνοιξε, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν ευκαιρίες. Η Λεβάντε προσπάθησε να ρίξει τον ρυθμό, όμως δεν άντεξε μέχρι το τέλος.

Το αυτογκόλ που έκρινε το παιχνίδι

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιαμάλ έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα δεξιά και έβγαλε τη σέντρα. Ο Ελγκεθαμπάλ, στην προσπάθειά του να διώξει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και χάρισε στην Μπαρτσελόνα μια τεράστια ανατροπή με 2-3.

ΛΕΒΑΝΤΕ: Κάμπος, Τόλιαν, Ντε Λα Φουέντε, Ελγκεθάμπαλ, Καμπέγιο, Σάντσεθ, Μπρούγκε, Μαρτίνεθ, Ρέι, Μοράλες (59′ Άλβαρεθ), Ρομέρο.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Ζοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μπαλντέ, Κασαδό (46′ Γκάβι), Πέδρι, Γιαμάλ, Ραφίνια, Ράσφορντ (46′ Όλμο), Τόρες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Μπέτις – Αλαβές 1-0

– Αλαβές 1-0 Μαγιόρκα – Θέλτα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε 1-1

Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3

2-3 Οσασούνα – Βαλένθια (24/8)

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ (24/8)

Βιγιαρεάλ – Τζιρόνα (24/8)

Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης (24/8)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγεκάνο (25/8)

Σεβίλλη – Χετάφε (25/8)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες):